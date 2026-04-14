El soriano José Pedro Frías participará en el circuito Unit Trail de carreras de montaña

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El soriano José Pedro Frías Rivera participará en el Unit Trail, el nuevo circuito que conectará las pruebas más icónicas de la montaña española. En total serán nueve carreras y el reto de José Pedro es tomar la salida en las nueve. El circuito arrancará en el mes de junio y finalizará en noviembre.

Nueve pruebas, miles de metros de desnivel positivo y un mismo propósito: consolidar una nueva forma de vivir la montaña. Con esta visión nace Unit Trail, un circuito que reúne a algunas de las carreras por montaña más representativas del país en un proyecto común que combina deporte, territorio y un formato competitivo innovador.

La primera edición del circuito recorrerá nueve escenarios muy distintos entre sí, desde los primeros calores de mayo hasta las puertas del invierno. Abrirá la temporada el 6 de junio La Picón Castro que mostrará la personalidad abrupta de las Merindades con 33 kilómetros intensos y técnicos.

El circuito avanzará hacia el norte con Burdin Hesiko Mendi Lasterketa, el 20 de junio, un recorrido de 37 kilómetros que serpentea por los bosques y crestas del Duranguesado. La alta montaña hará su aparición en pleno verano: el 11 de julio, el Trail Vielha Molieres llevará a los corredores al corazón del Valle de Arán para afrontar una de las pruebas más duras del calendario, con 4.200 metros positivos condensados en 43 kilómetros.

Ya en agosto, la competición se trasladará al Parque Natural de Penyagolosa con la Cursa per Muntanya Vistabella, que el 2 de agosto recuperará la esencia del trail más puro en un recorrido de 28 kilómetros entre barrancos y senderos históricos. A partir de ahí comenzará la recta final: en septiembre, el Desafío Urbión (5 y 6) y Picos de la Demanda (12 y 13) ofrecerán dos fines de semana consecutivos de alta exigencia en tierras sorianas y riojanas.

Con la llegada del otoño se disputará Ultra-Trail Guara Somontano, los días 3 y 4 de octubre, un viaje de 48 kilómetros por un entorno natural de enorme riqueza. Octubre cerrará con EDP Sobrescobio Redes Trail, los días 24 y 25, donde la humedad del bosque atlántico y el relieve del Parque Natural de Redes pondrán a prueba las últimas fuerzas de la temporada. Finalmente, el 7 y 8 de noviembre, Muntanyes de Prades Epic Trail Costa Daurada bajará el telón del circuito entre encinares, pistas forestales y crestas rocosas.

El modelo de competición de Unit Trail está diseñado para poner en valor todas las dimensiones del trail running y reconocer tanto el esfuerzo individual como la fuerza del colectivo. La clasificación integra las modalidades por equipos e individual y repartirá 18.000 euros en premios, además de becas deportivas destinadas a las categorías juveniles.

En la modalidad por equipos, la Trail League, los clubes suman puntos a partir de sus cinco mejores resultados de la temporada. En cada carrera se tienen en cuenta los cuatro atletas más destacados del equipo, independientemente del género, un planteamiento que refuerza el carácter inclusivo del formato. Para aparecer en la clasificación final es necesario completar al menos cinco carreras con un mínimo de cuatro corredores o corredoras en meta. Aquellos equipos que participen en más pruebas recibirán bonificaciones adicionales, premiando la regularidad y el compromiso a lo largo del año. Al cierre de la temporada, el equipo ganador recibirá 5.000 euros, el segundo clasificado 3.000 y el tercero 2.000.

La clasificación individual se basa en el sistema oficial de puntos del proyecto y reconoce el rendimiento de los cinco mejores atletas de la temporada, en igualdad de condiciones para las categorías masculina y femenina. El vencedor o vencedora recibirá 1.500 euros, seguido de premios de 1.000, 500, 250 y 250 euros para el resto de posiciones destacadas.