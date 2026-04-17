Mejor juego que resultado en el debut de Daniel Berná en el Tumi Spain Golf Tour 2026

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

Daniel Berná abrió su participación en el III Tumi Spain Golf Tour con un puesto 30 en el XXII Campeonato de la PGA de Dobles, celebrado el miércoles y el jueves en el campo alavés del Izki Golf y donde se estrenó con su nueva pareja, Antonio Hortal.

Berná y Hortal entregaron una tarjeta con 137 golpes, 7 bajo par, tras las dos jornadas de competición, en las que firmaron sendas vueltas muy parecidas. La primera, con 68 impactos (-4), les situaba en el puesto 16 y con las opciones intactas, mientras que la segunda, con 69 golpes (-3), les acabó alejando de la cabeza.

El juego, sin embargo, fue mejor que los resultados, tal como explicaba el jugador del Club de Golf Soria, que lo achacaba a las peculiaridades de esta modalidad de juego por parejas. “El primer día jugamos los dos bastante irregular al principio, y luego algo mejor en los 9 segundos hoyos, pero la pena es que coincidimos en un par de birdies. Y en la segunda vuelta, jugamos los dos bastante bien, pero no metimos los putts claves, y en esta modalidad si no las vas metiendo se te escapan muchas opciones de birdie y ves que se te van alejando los rivales, de manera que es como jugar un poco contra corriente”, explicaba Daniel Berná, quien hacía hincapié en que “hemos jugado bastante bien de tee a green los dos, pero los greens nos han desquiciado un poco, porque no hemos sido capaces de leer bien las caídas”.

El soriano se centrará ahora en su próximo compromiso, el Campeonato de Profesionales Match Play del circuito de Madrid, que se celebrará el lunes y martes próximos en el Centro Nacional de Golf y donde estarán en liza los 16 mejores de la pasada edición del circuito. El formato de la competición contempla una primera eliminatoria (octavos de final) el lunes por la mañana, una segunda (cuartos) el lunes por la tarde y las semifinales y la final el martes. Berná confía en llegar a esta segunda jornada de competición, lo que significaría que, como mínimo, se garantizaría un puesto entre los cuatro mejores del torneo.