El Calasanz golea y acaricia el ascenso a Tercera RFEF tras la derrota del San José

Publicado por Félix Tello Soria Creado: Actualizado:

El Calasanz toca con los dedos de las manos el ascenso a Tercera Federación después de golear 5-0 al Capiscol y aprovecharse de la derrota del San José, su rival más directo en la clasificación, en el campo del Turégano. El equipo entrenado por Fran Valero aventaja ahora en seis puntos al de Carlos Carramiñana cuando ya sólo restan tres jornadas por disputar. El próximo fin de semana el Calasanz podría ascender ya matemáticamente.

El partido del Calasanz ante el Capiscol, que con la derrota en Soria pierde la categoría, fue un trámite dada la superioridad de los sorianos, que tuvieron en Edu a su gran protagonista al marcar tres de los cinco goles. Un 'hat-trick' para subir a Tercera y que arrancaba al cuarto de hora con el 1-0. Justo antes del descanso Edu hacía el 2-0 y nada más arrancar la segunda parte Madrigal sentenciaba con el tercer tanto de la tarde. Edu de nuevo y Álex redondeaban la manita de un Calasanz que huele a Tercera.

El San José, por su parte, ponía fin en Turégano a su racha de victorias al perder con contundencia ante el conjunto segoviano. Con esta derrota, los de Carlos Carramiñana se despiden de ascender directamente y ahora su objetivo es asegurar el play off de ascenso en estas tres jornadas que restan para el final de la Primera Regional.

Derrota del Uxama en Burgos

Dura derrota del Sporting Uxama en su visita al Burgos International Football por 2 a 1. Elías lograba empatar el partido tras el tanto inicial de los locales, pero uno gol de Gil en los últimos minutos no permite a los visitantes salir del descenso.

Comenzaba el encuentro y no tardaría en llegar el primer varapalo para el Sporting. Tumany en el minuto 6 lograría adelantar a los locales y poner cuesta arriba el camino a su rival.

Los visitantes no desistirían en su empeño por encontrar el gol, y tanto va el cántaro a la fuente que al final se rompe. Justo antes de llegar a la primera media hora de encuentro, Elías Molinero lograría empatar el encuentro.

El primer paso estaba dado, ahora tocaba encontrar el segundo gol sin arriesgar demasiado y acabar encajando otro tanto. El Sporting Uxama lo intentaría de todas las maneras, pero el gol de la remontada no llegaría. Cuando todo parecía condenado al empate, aparecería Gil para hundir en el barro a su rival y colocar el 2 a 1 en el minuto 85 y tirar por la borda todo el trabajo de los visitantes. Dura derrota y ahora quedan tres finales para el Sporting Uxama para lograr la salvación.