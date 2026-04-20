Golf
Enzo Jiménez, subcampeón infantil, firma el mejor resultado para el Club de Golf Soria en el Regional
Miguel López y Saúl Fernández, que acabaron en los puestos 8 y 17 de cadetes, respectivamente, completan la representación soriana en Aldeamayor
El segundo puesto en infantiles de Enzo Jiménez fue el mejor resultado de los representantes del Club de Golf Soria en el Campeonato Juvenil de Castilla y León 2026, celebrado el sábado en el campo vallisoletano del Aldeamayor Golf. Miguel López y Saúl Fernández, que acabaron en los puestos 8 y 17 de la categoría cadete, completaron la presencia soriana en la cita.
Enzo Jiménez totalizó 72 golpes, 2 sobre par, con los que se situó en la segunda posición final en Scratch, mientras que en Hándicap infantil fue octavo y en Scratch general acabó sexto. Por su parte, Miguel López firmó 78 golpes (+8), lo que le valió para terminar octavo en Scratch cadetes y en el puesto 18 en Hándicap de su categoría, acabando en el puesto 27 en Scratch general. Por último, Saúl Fernández cerró su recorrido con 86 golpes (+16), un resultado que le situó en el puesto 17 en Scratch cadete y en el 8 en Hándicap de su categoría, además de ser el 43 en Scracth general.
El torneo era valedero para el acceso a los Campeonatos de España Infantil, Alevín y Benjamín 2026 y también para el SACE (Sistema de Acceso a Competiciones de Élite) de la Federación Española de Golf. El campeonato se disputó bajo la modalidad Individual Stroke Play Scratch y Handicap por categorías, Stableford en el caso de los Benjamines, Alevines e Infantiles con hándicap no nacional, jugándose a 18 o 9 hoyos según las categorías.