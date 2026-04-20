Enzo Jiménez, subcampeón infantil, firma el mejor resultado para el Club de Golf Soria en el Regional

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El segundo puesto en infantiles de Enzo Jiménez fue el mejor resultado de los representantes del Club de Golf Soria en el Campeonato Juvenil de Castilla y León 2026, celebrado el sábado en el campo vallisoletano del Aldeamayor Golf. Miguel López y Saúl Fernández, que acabaron en los puestos 8 y 17 de la categoría cadete, completaron la presencia soriana en la cita.

Enzo Jiménez totalizó 72 golpes, 2 sobre par, con los que se situó en la segunda posición final en Scratch, mientras que en Hándicap infantil fue octavo y en Scratch general acabó sexto. Por su parte, Miguel López firmó 78 golpes (+8), lo que le valió para terminar octavo en Scratch cadetes y en el puesto 18 en Hándicap de su categoría, acabando en el puesto 27 en Scratch general. Por último, Saúl Fernández cerró su recorrido con 86 golpes (+16), un resultado que le situó en el puesto 17 en Scratch cadete y en el 8 en Hándicap de su categoría, además de ser el 43 en Scracth general.

El torneo era valedero para el acceso a los Campeonatos de España Infantil, Alevín y Benjamín 2026 y también para el SACE (Sistema de Acceso a Competiciones de Élite) de la Federación Española de Golf. El campeonato se disputó bajo la modalidad Individual Stroke Play Scratch y Handicap por categorías, Stableford en el caso de los Benjamines, Alevines e Infantiles con hándicap no nacional, jugándose a 18 o 9 hoyos según las categorías.