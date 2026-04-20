El pádel toma protagonismo en Almazán con el Campeonato Interpueblos de la Diputación de Soria

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El Campeonato Interpueblos 2026 de la Diputación Provincial de Soria vivió este fin de semana una intensa y animada jornada de pádel en Almazán, donde jugadores y aficionados compartieron doce horas de deporte y convivencia en una cita marcada por la igualdad y el buen ambiente.

Desde las 9.00 y hasta las 21.00 horas, las instalaciones del Club Pádel Almazán acogieron el desarrollo de la competición bajo la organización de su gerente, Marcos García Armillas. A lo largo de toda la jornada, numerosos amantes del pádel de la villa adnamantina se acercaron para seguir los encuentros, animar a los participantes y disfrutar de una jornada soleada que acompañó el ritmo constante de partidos.

La mañana estuvo dedicada a la fase de grupos, con enfrentamientos muy igualados desde los primeros compases. Las 16 parejas, entre categoría masculina y femenina, fueron mostrando su nivel en una primera parte que sirvió para definir los cruces decisivos. Ya por la tarde llegaron las semifinales y, posteriormente, las finales, que mantuvieron la emoción hasta los últimos puntos.

En categoría masculina, La Huerta-Miguel y Fernando-Marcos demostraron ser las parejas más sólidas del campeonato. La final fue muy reñida, con intercambios largos y máxima igualdad. Los dos sets se resolvieron en el tie break, cayendo finalmente del lado de La Huerta y Miguel, que supieron mantener la concentración en los momentos decisivos para hacerse con el triunfo.

También hubo gran emoción en la final femenina, que enfrentó a Bea-Tania con Virginia-Alba. El encuentro siguió la misma tónica de igualdad, con reparto de sets y todo por decidir en el super tie break. Bea y Tania lograron imponerse en ese desempate final tras un partido muy disputado y aplaudido por el público presente.

Durante toda la jornada reinó un buen ritmo de competición, compañerismo entre las parejas y una destacada sintonía dentro y fuera de la pista. El público acompañó de manera constante, generando un ambiente cercano que convirtió el campeonato en una auténtica fiesta del pádel provincial.

La entrega de premios puso el broche final al Campeonato Interpueblos de pádel. El diputado del área de Deportes, Sergio Frías, junto al vicepresidente segundo de la institución provincial, José Antonio de Miguel, fueron los encargados de entregar los trofeos a las parejas finalistas y campeonas, destacando el buen ambiente vivido durante toda la jornada y la participación de los jugadores.

Buen ritmo, buen ambiente y buena sintonía marcaron una soleada jornada de pádel en Almazán, que volvió a reunir a aficionados de distintos puntos de la provincia en torno al deporte y la convivencia.

El próximo 23 de mayo tendrán lugar las finales del torneo de Interpueblos de fútbol en Navaleno junto a las finales de la Copa Diputación. Y, el mismo día, en el municipio vecino, en San Leonardo, se llevará a cabo la final de Interpueblos de Fútbol Sala.