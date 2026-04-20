El Rallysprint Cigudosa-Castilruiz demuestra que el motor rural tiene futuro

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

Las pequeñas localidades de Cigudosa y Castilruiz acogieron este domingo una jornada que superó todas las expectativas. El Rallysprint Cigudosa-Castilruiz, prueba puntuable del Campeonato de Castilla y León de Rallyes de Asfalto, congregó a un público muy superior al esperado para una zona de interior, con aficionados llegados no solo de Soria sino también de comunidades vecinas como Navarra y Aragón entre otras.

Un tramo que enamoró a pilotos y público. Las cuatro mangas cronometradas se disputaron con total normalidad y en los tiempos previstos, bajo una mañana espléndida de sol que acompañó a lo largo de toda la jornada. El tramo entre Cigudosa y Castilruiz demostró ser un escenario exigente y rápido, especialmente del agrado de los pilotos más habilidosos, que pudieron exprimir al máximo sus vehículos en una carretera que invitaba a ello. Pero si hubo un protagonista colectivo, ese fue el ambiente. Familias, grupos de amigos y aficionados de distintas generaciones se distribuyeron a lo largo del tramo para disfrutar de una mañana de rally en un entorno singular. El espíritu de la jornada fue de competición sana: entre los equipos reinó el compañerismo, la solidaridad y las ganas de que todo saliera bien para todos.

Los pilotos sorianos, grandes protagonistas. Uno de los aspectos más celebrados fue el papel de los seis equipos locales participantes. Su presencia no solo aportó nivel deportivo sino que también fue un imán para el público, demostrando que no hacen falta grandes figuras del automovilismo para llenar un tramo y crear expectación. El vínculo entre piloto y afición tiene un valor propio cuando la competición se celebra en casa, ante vecinos, amigos y familia. La organización, sorprendida por la acogida Desde Bnno Racing mostraron su satisfacción al término de la jornada. "Cuando diseñas una prueba compleja en una zona rural nunca sabes del todo la acogida que va a tener. Quedamos fascinados de ver el tramo lleno de público, familias y amigos pasando un día de rally", señalaron desde la escudería organizadora. El balance no puede ser más positivo: pilotos satisfechos, público entregado y alcaldes de ambos municipios encantados de haber puesto sus calles en el mapa del motor regional.

Aunque aún es pronto para confirmarlo oficialmente, todo apunta a que el Rallysprint Cigudosa-Castilruiz tiene continuidad. La respuesta de todos los implicados —equipos, aficionados e instituciones locales— hace difícil pensar que esta primera edición sea también la última.

Clasificación oficial

Jonatan Rodríguez Santin y Jahaciel Prada Rodríguez (Boxes Cars Competición, Hyundai I20 Rally2) se impusieron en la prueba con un tiempo final de 19:09,6, seguidos en segunda posición por Mariano Colina García y Felipe San Juan Pérez (KTR Racing, Mitsubishi Lancer Evo IX) a 1:42,7, y en tercera por Roland Holke Modrón y Garazi Beitia Toledo (RACVN, Mitsubishi Lancer Evo IV) a apenas un segundo del segundo clasificado.

Vencedores por clase

Clase 1 — Victoria para Jonatan Rodríguez / Jahaciel Prada (Hyundai I20 Rally2) con 19:09,6. Les siguieron Mariano Colina / Felipe San Juan (Mitsubishi Lancer Evo IX) a 1:42,9 y Roland Holke / Garazi Beitia (Mitsubishi Lancer Evo IV) a tan solo 1 segundo del segundo. Clase 2 — Xose Anxo Valiño / María de Lucas (BMW M3 E36) se llevaron la categoría con 21:07,0, por delante de Raúl Salvi / Guillermo Montes (BMW E36 325i) a 0:41,0 y Antonio Peña / Marcos García (Seat León Supercopa MK1) a 0:45,0. Clase 3 — Oscar Millán / Víctor Millán (Renault 5 GT Turbo) ganaron con 24:05,4, seguidos de Jose Luis Alonso / Óscar Puente (Opel Corsa GSI) a 1:07,0. Clase 4 — Marcos Gallego / Alicia Izquierdo (Peugeot 106) se impusieron con 21:56,9, con David Gómez / Tairon Rubio (Peugeot 206) como segundo clasificado a 1:27,0.