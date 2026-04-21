El Cañada Real Sporting Santo Domingo derrota por 3-0 al Maristas La Inmaculada y apunta al tercer puesto

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El Cañada Real Sporting Santo Domingo logró su decimotercera victoria de la presente temporada en el momento más importante y dio un paso de gigante hacia la tercera plaza en la clasificación final de la Segunda División Femenina. Por un claro 3-0 (25-19, 25-20 y 25-22) doblegaron las sorianas al Maristas La Inmaculada de Valladolid en el partido de ida de la eliminatoria por el tercer y cuarto puesto. Hasta diez triunfos en doce jornadas sumó en la liga regular el Cañada Real Sporting Santo Domingo, que sufrió sendos tropiezos en semifinales ante el Club Deportivo San José Rojo de Valladolid y que depende de sí mismo para mejorar la cuarta plaza de la pasada temporada. El partido de vuelta entre pucelanas y sorianas se disputará el domingo, a las 19:00 horas, en el Colegio Marista de Valladolid.

Si el Maristas La Inmaculada se impone en el segundo encuentro por 3-0 ó 3-1, la eliminatoria quedará empatada. Tanto los triunfos en tres como en cuatro mangas le reportan tres puntos al equipo vencedor. De ahí que el Cañada Real Sporting Santo Domingo necesite imponerse en dos sets para asegurarse la medalla de bronce. Si hay empate en la eliminatoria, se recurriría al set de oro, en el que gana quien antes llegue a los 15 puntos. Esta fórmula de desempate no ha sido necesaria, hasta el momento, en ninguna de las eliminatorias que determinan las posiciones de privilegio en la Segunda División. En la ida de la final, el San José Rojo -verdugo de las sorianas- batió por 2-3 al VCV Vacceas también vallisoletano. Ambos equipos ya están clasificados para la Fase de Ascenso a Primera División.

El Maristas La Inmaculada y el Cañada Real Sporting Santo Domingo ya se midieron en la liga regular, en la que las vallisoletanas perdieron por 3-2 en Soria y vencieron por un ajustado 3-1 en la segunda vuelta. El equipo dirigido por Juan Ignacio Osuna ha crecido en su juego a medida que han pasado las jornadas, se volvió a mostrar muy sólido frente al Maristas La Inmaculada y en ningún momento peligró la victoria en tres juegos. En el decimoséptimo encuentro de la presente temporada participaron hasta once jugadoras del Cañada Real Sporting Santo Domingo: Lorena Alonso, Beatriz Jiménez, Inés Bravo, María Gómez, Silvia García, Alba González, Alba Aldea, María Bravo, Lara Ferreiro, Jimena Martínez y Nerea Alonso. Estas dos últimas son todavía juveniles.