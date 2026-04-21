Marcos López e Iñaki Pardo afrontan una nueva cita en PoolTour de Bola 8

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El CA Numancia de Billar contará este fin de semana con representación en el circuito nacional PoolTour, donde competirán Marcos López e Iñaki Pardo en la modalidad de Bola 8 en mesas de 7 pies. La cita será como siempre en el Hotel Boston de Zaragoza.

La gran noticia llega con el debut de Marcos López, que con tan solo 11 años se convierte en el jugador soriano más joven en participar en una prueba de PoolTour, un hito que refleja la proyección del joven billarista dentro del panorama nacional.

En lo deportivo, Marcos López deberá esperar para conocer a su primer rival, ya que se enfrentará al ganador del duelo entre Lucas Boyero y Ramón Vilchez, en un cuadro que exigirá el máximo nivel desde el inicio.

Por su parte, Iñaki Pardo debutará directamente frente a Sterling Arias, jugador procedente de Zaragoza, en uno de los enfrentamientos iniciales del torneo.

La competición reunirá a 384 jugadores en segunda categoría, lo que garantiza un alto nivel competitivo en una cita que forma parte del calendario nacional del pool americano.

El torneo se disputará en la modalidad de Bola 8, una de las más populares, en mesas de 7 pies, una característica que incrementa la dificultad técnica y obliga a los jugadores a afinar cada golpe.

La participación de ambos jugadores consolida la presencia del billar soriano en la modalidad de pool en el circuito nacional, aunque el foco estará puesto en el estreno de Marcos López, que dará sus primeros pasos en una competición de este nivel con la ilusión de seguir creciendo dentro de este deporte.