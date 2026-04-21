La BM Soria, obligado a ganar este fin de semana para no perder la categoría

Publicado por Jon Ander Uriarte Soria Creado: Actualizado:

La permanencia del Balonmano Soria en la División de Honor Plata se complica. Tanto que si los amarillos pierden este fin de semana en Oviedo perderán la categoría tras un fin de semana esquivo en el que los de Oriol Castellarnau no sumaron y sí lo hicieron sus rivales. Así está la clasificación de la División de Honor Plata.

El equipo amarillo no pudo sumar en el San Andrés ante Ubu San Pablo Burgos, un equipo de la zona alta de la tabla, en un compromiso en el que los visitantes fueron durante casi todo el choque por delante en el marcador. La derrota se sumó a los triunfo de BM Zaragoza en La Coruña (15-26) y de Base Oviedo en Málaga (25-31), los rivales directos de los amarillos en esa lucha por mantener la categoría, una pelea que BM Zaragoza tiene a la vuelta de la esquina.

Cuando quedan seis puntos en juego para que termine la fase regular, el BM Soria está a cuatro de la plaza que les permitiría, al menos, disputar la fase por la permanencia que ahora ocupa el Base Oviedo. Las opciones por lograr esa salvación se han complicado ya que los amarillos dependen en parte de lo que hagan los rivales.

En este sentido, el grupo que dirige Oriol Castellarnau se la juega este fin de semana ante Base Oviedo en tierras asturianas. Una derrota implicaría perder la categoría de forma matemática mientras que un triunfo implicaría recortar en dos puntos sobre ese rival directo que ahora ocupa la plaza de play out por la permanencia. No se pueden hacer más cuentas si no se gana en esta jornada. Así de trascendental es el compromiso de este sábado, a partir de las 18.30 horas, en tierras asturianas. Y aún así la permanencia seguiría estando complicada.

En esa zona baja de la tabla, Trops Málaga ha perdido de forma matemática la categoría. Ya en la zona alta, Cajasol Sevilla se coloca de nuevo líder en solitario tras ganar en Alicante y aprovechar la derrota de Puerto Sagunto ante el Barça Atlétic.