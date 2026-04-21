Segundo título para Daniel Berná en el Campeonato de Profesionales Match Play del circuito de Madrid

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

Daniel Berná firmó un triunfo tan espectacular como inapelable en el Campeonato de Profesionales Match Play del circuito de Madrid, prueba disputada en el Centro Nacional de Golf. Se trata del segundo título del jugador soriano en un torneo que ya conquistó en 2023 en el mismo escenario y que esta vez ha reeditado con un juego muy acertado y solvente a lo largo de toda la competición.

El formato de este torneo contemplaba una primera eliminatoria de octavos de final el lunes por la mañana, una segunda de cuartos de final el lunes por la tarde, y las semifinales y la final el martes. El primer objetivo de Berná era llegar a esta segunda jornada de competición, lo que significaría que, como mínimo, se garantizaría un puesto entre los cuatro mejores del torneo, y ese reto lo superó con creces.

Así, en la primera ronda el jugador del Club de Golf Soria se imponía por 2 y 1 ante Juan Francisco Ojeda, y en la segunda derrotaba a Juan Salama por 2 y 1. Esa doble victoria ya situaba a Berná en las semifinales, donde le aguardaba Antonio Hortal, el jugador con el que la pasada semana se había estrenado como pareja en el Campeonato de la PGA de Dobles, primera cita del Tumi Spain Golf Tour. Era un cruce, por tanto, con connotaciones especiales y que comenzó decantándose en favor de Antonio Hortal, pero Daniel Berná recuperó su mejor tono para remontar y acabar imponiéndose por 2 y 1.

Carlos Balmaseda, su rival en la final, era el último obstáculo entre Berná y el título, pero el jugador soriano apenas dejó resquicios y tomó muy pronto la iniciativa, dominando a su rival desde el primer momento y acumulando tres hoyos de ventaja en el hoyo 8, para acabar rematando la faena en los hoyos 13 y 14 para imponerse con un incontestable 5 y 4 que le convertía en bicampeón del torneo.

La siguiente cita para Daniel Berná será, de nuevo en el circuito madrileño, el Campeonato de Madrid de Profesionales PGAE, que se disputará del 27 al 29 de abril en el Golf La Dehesa y donde también estará en liza su compañero del Club de Golf Soria, Raúl Pascual.