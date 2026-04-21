Confirmado el horario del Grupo Herce en Melilla para abrir las semis: el lunes 27 a las 18.30 horas

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

La Federación Española de Voleibol ya ha confirmado que el primer partido de semifinales que el Grupo Herce Soria jugará en Melilla tendrá lugar el lunes 27 de abril a partir de las 18.30 horas. El encuentro no se ha podido disputar a lo largo del fin de semana ya que el club soriano no encontraba plazas hoteleras en la Ciudad Autónoma.

Los horarios de la serie en Los Pajaritos no se han hecho públicos, aunque el segundo enfrentamiento sería el sábado 2 de mayo a partir de las 19.30 horas. Si fuera necesario un tercer encuentro tendría lugar en la matinal del domingo 3 de mayo, día del Catapán.

El Grupo Herce le ha ganado a Melilla en los dos partidos en los que se han visto las caras este curso, aunque ambos choques han sido muy igualados. En la primera vuelta en Melilla ganaban los sorianos por 0-3, aunque los parciales era muy ajustado de 22-25, 22-25 y 25-27. En Los Pajaritos se imponían los celestes por 3-1 con parciales de 25-22, 25-21, 20-25, 15-25 y 15-12.