El Club Bádminton Soria se jugará la permanencia en Liga Nacional en la última jornada

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

La tercera jornada de la liga nacional de clubes resultó aciaga para los intereses del Club Bádminton Soria-CS24 dado que no cosechó ninguna victoria de los tres encuentros que disputó y se jugará la permanencia en la última manga que se llevará a cabo a mediados del mes de mayo en Menorca.

La primera de las confrontaciones les midió al equipo final de Benalmádena. Siendo uno de los rivales que se encontraban próximos en la zona clasificatoria, el nivel de los malagueños se impuso al club soriano consiguiendo el único punto a través del individual de Daniela Corchón.

El mismo resultado se dio en el segundo encuentro contra los menorquines de Maò. Los baleares, situados en puestos de ascenso, no dieron opción al Club Bádminton Soria-CS24 de nuevo logrando el único punto Daniela Corchón.

Finalmente, en la matinal del domingo, el otro club balear, el Club Bádminton Cide, certificaba el aciago fin de semana para los sorianos venciendo por cinco encuentros a dos. Los triunfos vinieron por parte del doble femenino de Vanessa García y Nora Martínez junto al individual de Daniela Corchón.

Restando tan solo dos encuentros, el objetivo del club se centra exclusivamente en obtener la permanencia. Con el club andaluz de Jorge Guillen ya descendido, para la otra plaza con destino a la primera nacional bronce están involucrados el propio Club Bádminton Soria-CS24, el Club Bádminton Palma y el Club Bádminton Benalmádena B con el mismo número de puntos y el Club Bádminton Estella con tres puntos menos que la terna anterior.

En los dos últimos encuentros a disputar se producirán varios encuentros entre esos cuatros equipos pudiéndose producir muchas combinaciones en la clasificación general. La parte positiva del club soriano es que, tiene un buen balance de triunfos con respectos a derrotas que podría ser muy positivo de cara a eventuales empates. Los rivales de los sorianos el día 16 de mayo serán el Recreativo IES La Orden B para finalizar con el Club Bádminton Palma, rival directo.

El filial compite en la Autonómica de Madrid

Paralelamente a esta jornada, el filial del club soriano concluía en Guadarrama su participación en la Liga Autonómica de Madrid terminado en una meritoria undécima posición.

En esta última jornada estaba inmerso en el playoff por la lucha por el noveno puesto. En el primer encuentro, contra el Club Bádminton Leganés, los cachorros sorianos cayeron derrotados por una victoria a cuatro, logrando el triunfo Daniel Marín en el individual.

En el último encuentro de liga, frente los toledanos del Club Bádminton Burguillos, el filial se imponía por un contundente 5 a 0, gracias a los individuales de los hermanos Álvaro y Carmen Gómez, el doble masculino formado por el propio Álvaro junto a Daniel Marín, el doble femenino de Isabel Cochón y Carmen Gómez para finalizar el mixto de Daniel Marín y Jimena Ayllón.

La participación del club en esta competición ha sido muy positiva dado que los jugadores sub19 y sub17 que han participado han sumado una experiencia que les permitirá afrontar su participación en el equipo de liga nacional con mayores garantías.