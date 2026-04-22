El domingo se celebra el Campeonato de Castilla y León de Recorridos de Caza

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El Campeonato Autonómico de Recorridos de Caza se celebra este domingo en el complejo de prácticas cinegéticas que la Federación de Caza de Castilla y León tiene en la carretera de Ciguñuela a Robladillo, en la provincia de Valladolid.

Se espera una participación muy importante de deportistas, ya que la prueba es abierta a todos los tiradores. La modalidad de Recorridos de Caza, junto a la de Compak Sporting, ambas de tiro sobre platos de arcilla que simulan las trayectorias de especies cinegéticas, gozan de buena salud en participación desde hace años.

Los equipos provinciales que participan subvencionados en la cita regional se han clasificado a través de los campeonatos provinciales donde se seleccionan los mejores tiradores de la provincia. Estos tiradores, junto con los regionales de Castilla y León que participan por libre, son los que optarán a los títulos de campeón absoluto y campeones por categorías.

Emiliano Sastre y Pilar Sánchez, vicepresidente responsable de competiciones y delegada de la modalidad, junto con Jesús Hernández, delegado provincial de Valladolid y su equipo, y el responsable técnico Florencio Crespo, todos ellos veteranos en la realización de este tipo de eventos, están ultimando la organización de este complejo campeonato.

La prueba se realizará sobre 100 platos y comenzará a partir de las 9.00 horas. Se desarrollará a lo largo de toda la mañana y parte de la tarde, estando prevista su finalización con la recogida de trofeos aproximadamente a las 16.00 horas.

La Competición está subvencionada por la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte de la Junta de Castilla y León y cuenta con la colaboración de la Diputación Provincial de Valladolid y la Fundación Municipal de Deportes.

Los clasificados para participar en el Campeonato de España por Castilla y León serán 14, repartidos por categorías, que se obtendrán a partir de su puntuación en el Campeonato Autonómico y también de la obtenida en las pruebas clasificatorias previas. El LI Campeonato de España se realizará en Antequera (Málaga), del 15 al 17 de mayo.