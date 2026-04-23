Fútbol
San José B-Castroviejo y Norma-Sporting Uxama disputarán la final de la Copa Diputación
Las finales del fútbol del torneo se celebrarán el próximo 23 de mayo en el Vicente Peña de Navaleno
La Copa Diputación de Fútbol ya conoce a los equipos que el próximo 23 de mayo disputarán la final en el Vicente Peña de Navaleno. Los campeones de 2026 saldrán del San José B-Castroviejo en la competición masculina y del Sporting Uxama-Norma en la femenina.
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La Copa Diputación conoce a sus finalistas
Heraldo-Diario de Soria
En la competición masculina, las semis entre Castroviejo y Abejar se decantó del lado pinariego en la tanda de penaltis. En la otra semi, el San José B venció por 3-0 al San Esteban. En la eliminatoria de semifinales femenina se resolvió finalmente desde la tanda de penaltis. En San Leonardo, Norma y Almazán empataron a un gol en la vuelta y desde los once metros el equipo pinariego se impuso por 3-1. Ya en El Burgo, el Numancia empataba la misma al ganar 0-1 (2-3 en la ida), pero desde los once metros las burgenses mostraban mayor certeza y pasaban a la final.