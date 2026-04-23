San José B-Castroviejo y Norma-Sporting Uxama disputarán la final de la Copa Diputación

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

La Copa Diputación de Fútbol ya conoce a los equipos que el próximo 23 de mayo disputarán la final en el Vicente Peña de Navaleno. Los campeones de 2026 saldrán del San José B-Castroviejo en la competición masculina y del Sporting Uxama-Norma en la femenina.

En la competición masculina, las semis entre Castroviejo y Abejar se decantó del lado pinariego en la tanda de penaltis. En la otra semi, el San José B venció por 3-0 al San Esteban. En la eliminatoria de semifinales femenina se resolvió finalmente desde la tanda de penaltis. En San Leonardo, Norma y Almazán empataron a un gol en la vuelta y desde los once metros el equipo pinariego se impuso por 3-1. Ya en El Burgo, el Numancia empataba la misma al ganar 0-1 (2-3 en la ida), pero desde los once metros las burgenses mostraban mayor certeza y pasaban a la final.