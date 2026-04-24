Este es el hito histórico que Clara Álvaro ha conseguido para el patinaje de Castilla y León

Clara Álvaro participará en la Copa del Mundo que se celebra en Alemania.CLUB PATÍN SORIA

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

La patinadora soriana Clara Álvaro Andrés, del Club Deportivo Patín Soria, ha sido seleccionada por la Real Federación Española de Patinaje para participar en la Copa del Mundo que se celebra en Garmisch- Partenlirchen (Alemania) del 8 al 19 de mayo.

Se trata de un mérito histórico para el club, ya que se trata de la primera patinadora femenina de Castilla y León en participar en una competición mundial, según informa el club soriano. La patinadora soriana representará a España en categoría alevín femenino y acudirá a esta cita con su entrenador Daniel Giner.

Clara Álvaro durante un ejercicio.CLUB PATÍN SORIA

Esta competición, donde estará el también soriano Héctor Díez Severino, es la más importante a nivel mundial para deportistas de categoría alevín, por lo que Clara se medirá a las mejores patinadoras del mundo.

Este mérito de Clara Álvaro ha sido posible gracias a su clasificación en el Campeonato de España alevín 2025, en el que obtuvo la segunda mejor nota de las patinadoras de su edad.