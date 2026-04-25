El cadete A del C.D. Calasanz asciende a Primera Regional

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El equipo cadete del C.D. Calasanz jugará la próxima temporada en la Primera Regional de esta categoría tras el triunfo logrado esta tarde ante el Peña por 3-1, un resultado que pone la guinda a esfuerzo de toda la temporada.

La victoria de esta tarde se ha cimentado en dos valores de la cantera colegial. En punta, con el acierto ofensivo de Sergio del Río, autor de los tres goles del grupo que maneja Sergio Sancho. Atrás, con las buenas intervenciones de Joel Gómez, quien ha evitado que el Peña pusiera en jaque las opciones de ascenso.

El Calasanz cadete saltó muy centrado al terreno de juego y a los 13 minutos Del Río ya había perforado en dos ocasiones la meta visitante. El Peña se quedaba con uno menos en el minutos 31 pero ello no les impedía empujar sobre la meta de Joel y recortar distancia en el 56. En el 61, Del Río desde los once metros ampliaba la renta local de un marcador que certificaba el ascenso colegial.

El C.D. Calasanz está de dulce. Su equipo juvenil B lucha por el título de campeón provincial mientras que la plantilla que dirige Fran Valero lidera la Regional Aficionados y tiene muy cercano el salto a Tercera División.