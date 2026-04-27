Los infantiles y cadetes del C.V. Río Duero, campeones invictos de Castilla y León

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

Los equipos infantil y cadete del Río Duero Sporting se han proclamado campeones de Castilla y León tras completar una temporada impecable, en la que ambos conjuntos han terminado invictos, demostrando una gran regularidad y un alto nivel competitivo desde el inicio hasta el final del curso.

El equipo infantil del club soriano.C.V. RÍO DUERO

El título quedó definitivamente sellado este pasado fin de semana, cuando ambos equipos se impusieron con claridad al VCV Valladolid en sus respectivos encuentros. Los dos conjuntos mostraron solidez en todas las facetas del juego, destacando tanto en defensa como en ataque, y confirmando así la superioridad que han mantenido durante toda la temporada.

Más allá de estos dos campeonatos, la campaña deja un balance especialmente positivo para el club. Tras la fusión entre el Río Duero Voley y el Sporting Santo Domingo en la categoría masculina —desde benjamín hasta cadete—, la estructura de base ha dado un paso adelante significativo. Esta unión ha permitido reforzar el trabajo formativo y potenciar el rendimiento de los equipos en las distintas categorías.

En este contexto, y manteniéndose los equipos juvenil y junior como parte del Río Duero Voley, todos los conjuntos masculinos del club, desde benjamín hasta junior, han logrado proclamarse campeones de Castilla y León. Un pleno de títulos que refleja el excelente estado de salud de la cantera.