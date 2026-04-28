Fuentetoba acoge el sábado la cuarta cita del Campeonato de Castilla y León de Cross Country

Publicado por Félix Tello Soria Creado: Actualizado:

El Campeonato de Castilla y León de Cross Country hace parada este sábado en Fuentetoba con la disputa de la cuarta prueba puntuable, una cita que reunirá a unos 80 pilotos y que cuenta con la organización del Motoclub Pico Frentes y la colaboración del Ayuntamiento de la localidad. Una buena oportunidad para los amantes de este deporte de seguir la evoluciones de una carrera de resistencia de dos horas.

La prueba puntuable de Fuentetoba es la cuarta de las ocho que integran el calendario de Regional y con ella el campeonato afrontará el parón veraniego para retomar la competición ya en otoño. Las clasificaciones de las diferentes categorías están muy igualadas por lo que el sábado habrá mucho en juego en el circuito que está ubicado en las proximidades del polideportivo de la localidad.

Jesús Fernández, uno de los integrantes del Motoclub Pico Frentes, hacía referencia a este circuito de la localidad tobera e indicaba que "tiene una longitud de unos cinco kilómetros y se puede decir que es bastante exigente para los pilotos. Si no estás en buena forma lo acabas pagando. Se podría decir que es un circuito machacón para los participantes".

En relación a la participación en la prueba de este fin de semana, Fernández señalaba que "tomarán la salida unos 80 pilotos en las diferentes categorías". "En la nómina participativa destacan los castellano y leoneses como es lógico por lo que está en juego". Entre ellos una decena de sorianos que "con posibilidades de hacer las cosas bien". También competirán corredores de fuera de Castilla y León como navarros, castellanomanchegos o riojanos".

Con respecto a los horarios, las verificaciones tendrán lugar el sábado de 9.30 a 11.00 horas. A las 11.30 horas se llevará a cabo la carrera de reconocimiento y de 12.00 a 14.00 horas será la competición de dos horas de resistencia. El que dé más vueltas al circuito se llevará la victoria en Fuentetoba.

El Motoclub Pico Frentes celebrará con esta prueba del sábado su veinte cumpleaños. Dos décadas organizando carreras y compitiendo muchos de sus pilotos en diferentes pruebas de la geografía regional.