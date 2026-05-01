El mushing, un deporte de invierno, que no descansa en primavera y en verano

Publicado por Félix Tello Soria Creado: Actualizado:

El mushing es un deporte eminentemente invernal que tiene sus meses de competición muy marcados desde diciembre hasta marzo. Con la llegada de los primeros calores la actividad competitiva se detiene y es el momento de cargar las pilas para llegar en el mejor momento de forma posible a la siguiente temporada. El campeón olvegueño Jorge García explica el plan de trabajo en el que lo fundamental es esquivar las altas temperaturas estivales. El refugio lo tienen en la natación "una actividad que pone muy fuertes a los perros".

Fuera arneses y correas cuando la competición pasa a mejor vida y es la hora de entrenar "en lo que para nosotros y para los perros es como una pretemporada", comenta Jorge García. El musher analiza estos meses de parón competitivo en los que la principal premisa es evitar el calor. "Entrenamos a primera hora de la mañana", indica para concretar que el madrugón es de los de aúpa ya que el despertado en verano suena a las cinco de la mañana. "A las siete y media tenemos que tener el entreno ya terminado", añade.

Y es que el calor no es compatible con los perros "porque por encima de los 14 grados es desaconsejable que corran. Ellos no sudan y sólo eliminan el calor con el jadeo", afirma Jorge, quien celebra vivir en Soria porque "en otras zonas de España ni a primera hora de la mañana se puede entrenar".

El olvegueño también se refería al volumen de trabajo que se va incrementando con el paso de las semanas. "Comenzamos con entrenos de nueve kilómetros diarios para llegar hasta los treinta a una media de quince kilómetros por hora". Cuatro o cinco sesiones semanales para alcanzar un rodaje de más de 1.500 kilómetros. "Las competiciones se ganan con el buen trabajo del verano".

La natación de los perros es otro activo a tener en cuenta de cara a la puesta a punto y que la pueden practicar a cualquier hora del día. "A los animales les viene muy bien nadar. Con esta práctica se ponen muy fuertes", reconoce García.

La natación es una práctica que también pone en forma a los perros.HDS

Un trabajo exigente en época estival pensando ya en el frío inverno y en las numerosas citas competitivas que hay a partir de diciembre. Jorge García y Javier Ruiz, los mushers sorianos con más caché, ya tienen en mente un calendario para 2027 en el que la cita estrella será el Campeonato del Mundo que tendrá lugar en Finlandia en el mes de febrero.