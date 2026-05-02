Yolanda Martín y Víctor López, ganadores de una primaveral Travesía Alto Duero

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

Un total de 180 personas se han inscrito para la edición número 12 de la Travesía Alto Duero, carrera de montaña organizada por Banzaii Antártica con salida y llegada en la Plaza Mayor de Soria. De todos ellos, los más rápidos han sido Yolanda Martín y Víctor López.

La primera reinscribe su nombre en el palmarés, pues ya ganó en 2017. Para López es su primer triunfo ‘en casa’. El podio femenino lo han completado Sara Alcázar y Ana García, mientras que la plata y el bronce en chicos han sido Fernando Bocigas y Jordán Lázaro.

La prueba, que ha comenzado con media hora de retraso por motivos meteorológicos, finalmente se ha celebrado en unas buenas condiciones de temperatura y ausencia de lluvia, después de un tormentoso y primaveral día en Soria capital.

Podio con los mejores clasificados masculinos y femeninos.HDS

La Travesía Alto Duero forma para del Circuito Trail Running de la Diputación Provincial de Soria, y cuenta también con la colaboración del Ayuntamiento de Soria, Grupo Untoria, Deporama y EntreTrail y Montaña.

Junto a la carrera, con más de 140 inscritos para los 12 kilómetros, se ha celebrado una marcha no competitiva de unos ocho kilómetros, todo ello por los hermosos y sorprendentes parajes montañosos que rodean la ciudad de Soria.