Heraldo-Diario de Soria

El barro y la épica conquistan la XII Travesía Alto Duero: fotos de la salida

La lluvia han obligado a retrasar la salida en una jornada marcada por la dureza del clima en Santa Ana

Corredores cruzando el arco de salida en la Plaza Mayor de Soria.

Corredores cruzando el arco de salida en la Plaza Mayor de Soria.MonteseguroFoto

Publicado por
Gonzalo Monteseguro
Soria

Creado:

Actualizado:

Soria ha vivido hoy una de las ediciones más sufridas de la Travesía Alto Duero. Aunque el inicio estaba previsto para las 18:00, las inclemencias meteorológicas obligaron a posponer la salida hasta las 18:30, cuando los valientes corredores y marchadores finalmente partieron desde una Plaza Mayor bajo la lluvia.

Los participantes de la carrera (11 km) y la marcha (7 km) se enfrentaron a un terreno pesado y resbaladizo en la Sierra de Santa Ana, convirtiendo el exigente desnivel en un auténtico desafío de supervivencia deportiva. Pese al mal tiempo, el ambiente de montaña ha vuelto a ser el gran protagonista en el corazón de la capital.

Épica y barro bajo la lluvia en la Sierra de Santa Ana.

Épica y barro bajo la lluvia en la Sierra de Santa Ana.MonteseguroFoto

Travesía Alto Duero 2026

Épica y barro bajo la lluvia en la Sierra de Santa Ana.

Épica y barro bajo la lluvia en la Sierra de Santa Ana.MonteseguroFoto

Travesía Alto Duero 2026

Épica y barro bajo la lluvia en la Sierra de Santa Ana.

Épica y barro bajo la lluvia en la Sierra de Santa Ana.MonteseguroFoto

Travesía Alto Duero 2026

Épica y barro bajo la lluvia en la Sierra de Santa Ana.

Épica y barro bajo la lluvia en la Sierra de Santa Ana.MonteseguroFoto

Travesía Alto Duero 2026

Épica y barro bajo la lluvia en la Sierra de Santa Ana.

Épica y barro bajo la lluvia en la Sierra de Santa Ana.MonteseguroFoto

Travesía Alto Duero 2026

Épica y barro bajo la lluvia en la Sierra de Santa Ana.

Épica y barro bajo la lluvia en la Sierra de Santa Ana.MonteseguroFoto

Travesía Alto Duero 2026

Épica y barro bajo la lluvia en la Sierra de Santa Ana.

Épica y barro bajo la lluvia en la Sierra de Santa Ana.MonteseguroFoto

Travesía Alto Duero 2026

Épica y barro bajo la lluvia en la Sierra de Santa Ana.

Épica y barro bajo la lluvia en la Sierra de Santa Ana.MonteseguroFoto

Travesía Alto Duero 2026

Épica y barro bajo la lluvia en la Sierra de Santa Ana.

Épica y barro bajo la lluvia en la Sierra de Santa Ana.MonteseguroFoto

Travesía Alto Duero 2026

Épica y barro bajo la lluvia en la Sierra de Santa Ana.

Épica y barro bajo la lluvia en la Sierra de Santa Ana.MonteseguroFoto

Travesía Alto Duero 2026

Épica y barro bajo la lluvia en la Sierra de Santa Ana.

Épica y barro bajo la lluvia en la Sierra de Santa Ana.MonteseguroFoto

Travesía Alto Duero 2026

Épica y barro bajo la lluvia en la Sierra de Santa Ana.

Épica y barro bajo la lluvia en la Sierra de Santa Ana.MonteseguroFoto

Travesía Alto Duero 2026

Épica y barro bajo la lluvia en la Sierra de Santa Ana.

Épica y barro bajo la lluvia en la Sierra de Santa Ana.MonteseguroFoto

Travesía Alto Duero 2026

Épica y barro bajo la lluvia en la Sierra de Santa Ana.

Épica y barro bajo la lluvia en la Sierra de Santa Ana.MonteseguroFoto

Travesía Alto Duero 2026

Épica y barro bajo la lluvia en la Sierra de Santa Ana.

Épica y barro bajo la lluvia en la Sierra de Santa Ana.MonteseguroFoto

Travesía Alto Duero 2026

Épica y barro bajo la lluvia en la Sierra de Santa Ana.

Épica y barro bajo la lluvia en la Sierra de Santa Ana.MonteseguroFoto

Travesía Alto Duero 2026

Épica y barro bajo la lluvia en la Sierra de Santa Ana.

Épica y barro bajo la lluvia en la Sierra de Santa Ana.MonteseguroFoto

Travesía Alto Duero 2026

Épica y barro bajo la lluvia en la Sierra de Santa Ana.

Épica y barro bajo la lluvia en la Sierra de Santa Ana.MonteseguroFoto

Travesía Alto Duero 2026

Épica y barro bajo la lluvia en la Sierra de Santa Ana.

Épica y barro bajo la lluvia en la Sierra de Santa Ana.MonteseguroFoto

Travesía Alto Duero 2026

Épica y barro bajo la lluvia en la Sierra de Santa Ana.

Épica y barro bajo la lluvia en la Sierra de Santa Ana.MonteseguroFoto

Travesía Alto Duero 2026

Épica y barro bajo la lluvia en la Sierra de Santa Ana.

Épica y barro bajo la lluvia en la Sierra de Santa Ana.MonteseguroFoto

Travesía Alto Duero 2026

Épica y barro bajo la lluvia en la Sierra de Santa Ana.

Épica y barro bajo la lluvia en la Sierra de Santa Ana.MonteseguroFoto

Travesía Alto Duero 2026

Épica y barro bajo la lluvia en la Sierra de Santa Ana.

Épica y barro bajo la lluvia en la Sierra de Santa Ana.MonteseguroFoto

Travesía Alto Duero 2026

Épica y barro bajo la lluvia en la Sierra de Santa Ana.

Épica y barro bajo la lluvia en la Sierra de Santa Ana.MonteseguroFoto

Travesía Alto Duero 2026

Épica y barro bajo la lluvia en la Sierra de Santa Ana.

Épica y barro bajo la lluvia en la Sierra de Santa Ana.MonteseguroFoto

Travesía Alto Duero 2026

Épica y barro bajo la lluvia en la Sierra de Santa Ana.

Épica y barro bajo la lluvia en la Sierra de Santa Ana.MonteseguroFoto

Travesía Alto Duero 2026

Épica y barro bajo la lluvia en la Sierra de Santa Ana.

Épica y barro bajo la lluvia en la Sierra de Santa Ana.MonteseguroFoto

Travesía Alto Duero 2026

Épica y barro bajo la lluvia en la Sierra de Santa Ana.

Épica y barro bajo la lluvia en la Sierra de Santa Ana.MonteseguroFoto

Travesía Alto Duero 2026

Épica y barro bajo la lluvia en la Sierra de Santa Ana.

Épica y barro bajo la lluvia en la Sierra de Santa Ana.MonteseguroFoto

Travesía Alto Duero 2026

Épica y barro bajo la lluvia en la Sierra de Santa Ana.

Épica y barro bajo la lluvia en la Sierra de Santa Ana.MonteseguroFoto

Travesía Alto Duero 2026

Épica y barro bajo la lluvia en la Sierra de Santa Ana.

Épica y barro bajo la lluvia en la Sierra de Santa Ana.MonteseguroFoto

Travesía Alto Duero 2026

Épica y barro bajo la lluvia en la Sierra de Santa Ana.

Épica y barro bajo la lluvia en la Sierra de Santa Ana.MonteseguroFoto

Travesía Alto Duero 2026

Épica y barro bajo la lluvia en la Sierra de Santa Ana.

Épica y barro bajo la lluvia en la Sierra de Santa Ana.MonteseguroFoto

Travesía Alto Duero 2026

Épica y barro bajo la lluvia en la Sierra de Santa Ana.

Épica y barro bajo la lluvia en la Sierra de Santa Ana.MonteseguroFoto

Travesía Alto Duero 2026

Épica y barro bajo la lluvia en la Sierra de Santa Ana.

Épica y barro bajo la lluvia en la Sierra de Santa Ana.MonteseguroFoto

Travesía Alto Duero 2026

Épica y barro bajo la lluvia en la Sierra de Santa Ana.

Épica y barro bajo la lluvia en la Sierra de Santa Ana.MonteseguroFoto

Travesía Alto Duero 2026

Épica y barro bajo la lluvia en la Sierra de Santa Ana.

Épica y barro bajo la lluvia en la Sierra de Santa Ana.MonteseguroFoto

Travesía Alto Duero 2026

Épica y barro bajo la lluvia en la Sierra de Santa Ana.

Épica y barro bajo la lluvia en la Sierra de Santa Ana.MonteseguroFoto

Travesía Alto Duero 2026

Épica y barro bajo la lluvia en la Sierra de Santa Ana.

Épica y barro bajo la lluvia en la Sierra de Santa Ana.MonteseguroFoto

Travesía Alto Duero 2026

Épica y barro bajo la lluvia en la Sierra de Santa Ana.

Épica y barro bajo la lluvia en la Sierra de Santa Ana.MonteseguroFoto

Travesía Alto Duero 2026

Épica y barro bajo la lluvia en la Sierra de Santa Ana.

Épica y barro bajo la lluvia en la Sierra de Santa Ana.MonteseguroFoto

Travesía Alto Duero 2026

Épica y barro bajo la lluvia en la Sierra de Santa Ana.

Épica y barro bajo la lluvia en la Sierra de Santa Ana.MonteseguroFoto

Travesía Alto Duero 2026

Épica y barro bajo la lluvia en la Sierra de Santa Ana.

Épica y barro bajo la lluvia en la Sierra de Santa Ana.MonteseguroFoto

Travesía Alto Duero 2026

Épica y barro bajo la lluvia en la Sierra de Santa Ana.

Épica y barro bajo la lluvia en la Sierra de Santa Ana.MonteseguroFoto

Travesía Alto Duero 2026

Épica y barro bajo la lluvia en la Sierra de Santa Ana.

Épica y barro bajo la lluvia en la Sierra de Santa Ana.MonteseguroFoto

Travesía Alto Duero 2026

tracking