El barro y la épica conquistan la XII Travesía Alto Duero: fotos de la salida

Corredores cruzando el arco de salida en la Plaza Mayor de Soria.MonteseguroFoto

Publicado por Gonzalo Monteseguro Soria Creado: Actualizado:

Soria ha vivido hoy una de las ediciones más sufridas de la Travesía Alto Duero. Aunque el inicio estaba previsto para las 18:00, las inclemencias meteorológicas obligaron a posponer la salida hasta las 18:30, cuando los valientes corredores y marchadores finalmente partieron desde una Plaza Mayor bajo la lluvia.

Los participantes de la carrera (11 km) y la marcha (7 km) se enfrentaron a un terreno pesado y resbaladizo en la Sierra de Santa Ana, convirtiendo el exigente desnivel en un auténtico desafío de supervivencia deportiva. Pese al mal tiempo, el ambiente de montaña ha vuelto a ser el gran protagonista en el corazón de la capital.