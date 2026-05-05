El San José se medirá a La Bañeza en la semifinal del play off por subir a Tercera Federación

Publicado por Félix Tello Soria Creado: Actualizado:

El San José ganaba el pasado sábado en el campo del Coca y se aseguraba ser el mejor segundo de los dos grupos de la Primera Regional. Una condición que le permitirán tener el factor campo a su favor en los ya casi inminentes play off por ascender a Tercera Federación. La Bañeza, el tercer clasificado en el Grupo B, será el rival de los sorianos en la semifinales de la promoción de ascenso.

El equipo de Carlos Carramiñana cierra el próximo sábado su participación en la fase regular recibiendo en el campo de San Juan al Burgos Internacional. Un encuentro en el que el San José no se juega nada por lo que será una buena oportunidad para dar descanso a los futbolistas con más minutos en sus piernas a la largo de la temporada.

Será el fin de semana del 16 y 17 de mayo cuando los colegiales jueguen en el campo de La Bañeza el partido de ida de las semifinales. La vuelta será en Garray el fin de semana del 23 y 24 de mayo.

En el Grupo B, el Betis de Valladolid espera rival ya que en el A todavía no está decidida la tercera plaza para la que pugnan el Briviesca y el Turégano en la última jornada de Liga del próximo fin de semana, con sólo un punto de ventaja para los primeros. El Briviesca visita al Uxama y el Turégano al Villamuriel.

Si nada en juego en la clasificación, la principal preocupación en las filas del San José está en los despachos a la espera de la sanción que pueda tener Edipo después de la tarjeta roja directa que veía el pasado sábado.