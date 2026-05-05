Abierto el plazo de inscripción para el Campeonato de Dobles Mixtos de Castilla y León

Una imagen del Club de Golf Soria con sede en Pedrajas.CLUB DE GOLF SORIA

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El Club de Golf Soria ha abierto inscripciones para el XIX Campeonato de Dobles Mixtos de Castilla y León, que se disputará en sus instalaciones el sábado 16 de mayo.

El torneo se disputará bajo la modalidad de juego Four-Ball a 18 hoyos Stroke Play. La organización, a cargo de la Federación de Golf de Castilla y León, ha establecido una categoría única. En cuanto a los trofeos, habrá premios para las parejas campeona y subcampeona de Scratch y para las tres mejores parejas Hándicap.

Cartel del Campeonato de Castilla y León que se celebra en Pedrajas.HDS

Las inscripciones podrán formalizarse hasta el martes 12 de mayo a través de la página web de la Federación (www.fgolfcyl.org). La inscripción incluye un obsequio de bienvenida y la participación en el sorteo de regalos. Para más información: https://www.golfsoria.com/campeonato-de-cyl-dobles-mixtos