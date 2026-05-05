Golf
Abierto el plazo de inscripción para el Campeonato de Dobles Mixtos de Castilla y León
Se celebra el próximo 16 de mayo en el Club de Golf Soria en única categoría
El Club de Golf Soria ha abierto inscripciones para el XIX Campeonato de Dobles Mixtos de Castilla y León, que se disputará en sus instalaciones el sábado 16 de mayo.
El torneo se disputará bajo la modalidad de juego Four-Ball a 18 hoyos Stroke Play. La organización, a cargo de la Federación de Golf de Castilla y León, ha establecido una categoría única. En cuanto a los trofeos, habrá premios para las parejas campeona y subcampeona de Scratch y para las tres mejores parejas Hándicap.
Las inscripciones podrán formalizarse hasta el martes 12 de mayo a través de la página web de la Federación (www.fgolfcyl.org). La inscripción incluye un obsequio de bienvenida y la participación en el sorteo de regalos. Para más información: https://www.golfsoria.com/campeonato-de-cyl-dobles-mixtos