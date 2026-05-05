El CSB rinde homenaje a una generación que deja la entidad

Los canteranos del CSB fueron homenajeados al coincidir con el fin de la competición.Gregorio de la Iglesia Abad

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El Club Baloncesto Soria celebró la semana pasada un pequeño acto de homenaje a un grupo de canteranos que llevaban toda la vida en la entidad y cuyo ciclo en la cantera ha finalizado. Por otra parte, dos equipos del club soriano disputan la segunda fase del campeonato con resultados dispares.

El CSB rindió homenaje a la generación de 2008, "probablemente la más numerosa en completar todo su ciclo de cantera, desde la escuela hasta el júnior", según informa la entidad después de más de una década entrenando, jugando y compitiendo juntos. "Esta generación vivió algo que ningún deportista debería vivir: una pandemia que hizo que jugaran hasta con mascarillas dejando al lado sus miedos y siguiendo disfrutando del baloncesto", señala el club soriano. Adrià Isern, Alejandro Crespo, Asier Alonso, Brayan Batista, Chechu Palomar, Darío Pérez, David Jiménez, Erika Hernández, Germán de Francisco, Gustavo Grande, Iñigo Ruiz de Azúa, Javi Alfaro, Kiaran Mayor , Lorena Soria, Marcos Lapeña, Marcos Ruiz de Azúa, Mario Rodríguez, Martín Ondategui, Miguel Sánchez, Miriam Hernández, Nicolás Ayllón, Pablo Martínez, Rodrigo Alonso, Rodrigo Miguel y Yara González. En total 26 jugadores y jugadoras, 26 historias que empezaron en la cantera.

Ya en la segunda fase de competición, dos de los equipos del club soriano se mantienen en competición con triunfo del equipo cadete y derrota del júnior.

CSB CAD CODESIAN 76 - CB PALENCIA 45

Primer partido de los tres que disputarán los sorianos en la segunda fase de la competición y dentro de la F4 donde las imprecisiones iniciales, la poca agresividad en ataque y la falta de acierto ponía en aprieto a los locales y hace que el marcador al descanso esté bastante igualado para ambos equipos.

Tras la vuelta de vestuarios el partido cambió a favor de los sorianos, principalmente gracias a una mejora sustancial defensiva que les permite correr y realizar buenas transiciones ofensivas. El equipo soriano se mostró más organizado y con más garra en ataque lo unido a una buena actuación defensiva, permitió decantar la balanza final del lado local dentro de la final four.

JUVENTUD IMESA 77 - CSB JUN NEGRO CAJA RURAL DE SORIA 63

Tras la clasificación para la segunda fase de la competición y dentro de la final four, el CSB Junior masculino jugaba su primer partido de los tres restantes y visitaba a un duro rival que ha sido el primer clasificado en la fase regular siendo además un equipo invicto en la competición.

A diferencia de los dos partidos disputados contra ellos en la fase de liga regular, el equipo soriano tenía bien aprendido el plan de partido y gracias a una gran defensa y al acierto exterior llegaba al descanso con un meritorio punto a favor 31 a 32.

En la segunda mitad, a pesar de un mejor baloncesto por parte de los sorianos, el buen juego en gran medida no sé reflejaba en el marcador principalmente por la diferencia de faltas 21 a 37 y por los 46 tiros libres locales tirados contra los 19 visitantes y que a la postre fue determinante para el resultado final de 77 a 63 que en gran medida no hace justicia a los méritos del equipo soriano en la cancha.