Patinaje Artístico
El C.P. Soria logra cuatro medallas en el Interautonómico de patinaje celebrado en Pamplona
Vega García y Clara Álvaro subieron a lo más alto del pódium en las categorías benjamín y alevín
El Polideportivo Azcárate de Pamplona acogió el pasado fin de semana la IV Fase Final del Torneo Internautonómico entre federaciones de la Zona Norte, una competición que reunió a cerca de un centenar de deportistas de Cantabria, País Vasco, Asturias, Navarra y Castilla y León.
Deportes
Fotos del Club Patín Soria en el IV Internautonómico de la Zona Norte
Mario Tejedor
En la cita estuvo presente el Club Patín Soria con 13 representantes en las que destacaron los primeros puestos de Vega García y Clara Álvaro en las categorías benjamín y alevín. Los resultados de las representantes sorianas fueron las siguientes:
Deportes
Este es el hito histórico que Clara Álvaro ha conseguido para el patinaje de Castilla y León
Heraldo-Diario de Soria
Benjamín:
Vega García (1ª).
Vega Cortés (3ª).
Carmen Sanz (5ª).
Jimena Gallego (7ª).
Sia Soriano (9ª).
Alevín:
Clara Álvaro (1ª).
Ariadna Arranz (2ª).
Aitana Arranz (4ª).
Adriana Arévalo (5ª).
Claudia Gil (6ª).
Infantil
Valeria Isla (7ª).
Alejandra Jiménez (8ª).
Cadete
Carlota Soria (9ª)clasificada