Heraldo-Diario de Soria

Patinaje Artístico

El C.P. Soria logra cuatro medallas en el Interautonómico de patinaje celebrado en Pamplona

Vega García y Clara Álvaro subieron a lo más alto del pódium en las categorías benjamín y alevín

Representantes del Club Patín Soria durante su participación en Pamplona.

Representantes del Club Patín Soria durante su participación en Pamplona.HDS

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El Polideportivo Azcárate de Pamplona acogió el pasado fin de semana la IV Fase Final del Torneo Internautonómico entre federaciones de la Zona Norte, una competición que reunió a cerca de un centenar de deportistas de Cantabria, País Vasco, Asturias, Navarra y Castilla y León. 

En la cita estuvo presente el Club Patín Soria con 13 representantes en las que destacaron los primeros puestos de Vega García y Clara Álvaro en las categorías benjamín y alevín. Los resultados de las representantes sorianas fueron las siguientes:

Benjamín:

Vega García (1ª).

Vega Cortés (3ª).

Carmen Sanz (5ª).

Jimena Gallego (7ª).

Sia Soriano (9ª).

Alevín:

Clara Álvaro (1ª).

Ariadna Arranz (2ª).

Aitana Arranz (4ª).

Adriana Arévalo (5ª).

Claudia Gil (6ª).

Infantil

Valeria Isla (7ª).

Alejandra Jiménez (8ª).

Cadete

Carlota Soria (9ª)clasificada

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