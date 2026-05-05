Fotos del Club Patín Soria en el IV Interautonómico de la Zona Norte

Publicado por Mario Tejedor Soria Creado: Actualizado:

El Polideportivo Azcárate fue el escenario el pasado fin de semana de la IV Fase Final del Torneo Internautonómico de la Zona Norte, una competición que congregó a alrededor de un centenar de patinadores procedentes de Cantabria, País Vasco, Asturias, Navarra y Castilla y León. Este evento reúne cada año a jóvenes promesas del patinaje, con categorías desde prebenjamín a senior, siendo este polideportivo pamplonés, durante el fin de semana, el epicentro para los amantes del patinaje.

Entre los clubes participantes destacó la presencia del Club Patín Soria, que acudió con un equipo de 13 deportistas. La actuación del conjunto soriano fue especialmente notable gracias a los triunfos de Vega García y Clara Álvaro, quienes se alzaron con la primera posición en las categorías benjamín y alevín, respectivamente.

En términos generales, la participación del club reflejó un alto nivel competitivo, consolidando su progresión en este tipo de torneos interautonómicos. A continuación, se detallan los resultados obtenidos por las representantes sorianas:

Benjamín:

Vega García 🥇1ª

Vega Cortés 🥉3ª

Carmen Sanz 5ª clasificada

Jimena Gallego 7ª clasificada

Sia Soriano 9ª clasificada

Alevín:

Clara Álvaro 🥇1ª

Ariadna Arranz 🥈2ª

Aitana Arranz 4ª clasificada

Adriana Arévalo 5ª clasificada

Claudia Gil 6ª clasificada

Infantil

Valeria S Isla 7ª clasificada

Alejandra Jiménez 8ª clasificada

Cadete

Carlota Soria 9ª clasificada

Un año más el CD Patín Soria deja huella en la Interliga Zona Norte, dominando las categorías pequeñas.