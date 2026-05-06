La Junta destina un millón al apoyo de actos deportivos de corte nacional e internacional

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

La Consejería de Cultura, Turismo y Deporte mantiene con esta línea de ayudas el compromiso de seguir apoyando la celebración de eventos deportivos la Comunidad, ya que tienen un valor importante en el impacto turístico y la dinamización de los lugares donde se realizan, en especial las zonas rurales de Castilla y León. Esta línea de subvenciones cuenta con un presupuesto de 1 millón de euros.

En el año 2025 fueron beneficiarias de esta convocatoria un total de 62 entidades distribuidas entre 39 clubes y 23 federaciones, subvencionándose un total de 152 eventos.

Podrán obtener la condición de beneficiarios de las subvenciones los clubes y las federaciones de Castilla y León, siempre que estén inscritos en el Registro de Entidades Deportivas de la Comunidad.

El plazo de solicitudes para acceder a estas líneas de subvención será de 15 días hábiles a partir del siguiente al de la publicación del extracto de convocatoria en el Boletín Oficial de Castilla y León. Las tramitaciones sólo podrán presentarse mediante los formularios electrónicos disponibles en Tramita CyL (https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es.)

Las actuaciones subvencionadas por esta convocatoria deberán haberse realizado entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2026. Así mismo, deberán justificarse hasta el 10 de noviembre de 2026 inclusive, salvo aquellos eventos que se ejecuten entre el 21 de octubre y el 31 de diciembre de 2026, ambos inclusive, que se justificarán dentro de los 15 días hábiles siguientes a su celebración.