El San José recurrirá a Apelación la sanción de cuatro partidos a Edipo

Publicado por Jon Ander Uriarte Soria Creado: Actualizado:

El C.D. San José presentará un recurso ante el Comité de Apelación de la Real Federación de Castilla y León de Fútbol solicitando que se retire o en su defecto se rebaje la sanción de cuatro partidos con el que el Comité de Competición ha castigado a Edipo Rodríguez tras su expulsión a la finalización del encuentro ante el C.D. Coca. La sanción impediría al pichichi del Grupo A de la Regional Aficionados estar a disposición del equipo para disputar las semifinales de la fase de ascenso a Tercera y, de pasar ronda, el partido de ida de la final.

El abogado y director deportivo del C.D. San José, Javier Jiménez Santamaría, admite que ha estado estudiando jurisprudencia y se presentará el correspondiente recurso a Apelación dividido en tres puntos. Primero, solicitar un careo con el colegiado del partido para aclarar lo sucedido; Segundo, retirar la sanción al jugador o, como último punto, rebajar la sanción recibida. "En cualquier nos gustaría tener un careo con el árbitro", señala el abogado del club soriano.

Desde el club soriano se indica que hubo mucha provocación hacia Edipo, "insultos racistas", y que el colegiado interpretó "de forma exagerada", la reacción del jugador soriano.

El C.D. San José presentará el recurso aunque no es optimista al respecto tal y como reconoce Javier Jiménez: "No soy nada optimista. Todos estos recursos suelen ir acompañados de un vídeo. Tenemos el partido grabado pero no el túnel de vestuario que es donde sucedió esto. La jurisprudencia no nos favorece mucho".

Edipo es el pichichi del Grupo A y por tanto del C.D. San José por lo que, a la espera de que se pronuncie Apelación, su baja es significativa en el esquema de Carlos Carramiñana. El ariete se perdería el último partido liguero, así como los tres siguiente de play off de ascenso siempre y cuando el San José superara la primera ronda ante La Bañeza. "La sanción llega cuando más daño nos hace. Es jodido pero veo al equipo con ganas. Ha habido jugadores lesionados pero se está recuperando a gente, quedan 12 días para el play off y a ver qué pasad con Edipo", indica Javier Jiménez como director deportivo del equipo colegial.

Lo que no preocupa al C.D. San José es el escrito presentado por el Turégano para que le retiren una sanción de tres puntos por una alineación indebida ante el Calasanz, una situación que, en función de la resolución, habría que ver cómo afecta a la Regional Aficionados y cuando. "La acción del Turégano no nos preocupa. Hace menos de un mes ganamos en dos instancias una situación similar a esta en categoría juvenil", señala Javier Jiménez quien explica que la normativa federativa es clara sobre la posibilidad de tener a 17 jugadores en el banquillo siempre y cuando se identifique bien claro a uno de ellos como portero suplente para sustituir al arquero titular.