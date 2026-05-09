El BM Soria aguanta 20 minutos en Alicante

Publicado por ÁREA 11 Alicante Creado: Actualizado:

Club Balonmano Soria lo intentó en Alicante y durante los primeros veinte minutos de partido consiguió aguantar el empuje de los locales, pero lo cierto es que la mayor intensidad y acierto de Fundación Agustinos Alicante acabó imponiéndose en la recta final de la primera mitad para dejar el choque visto para sentencia en el inicio de la segunda.

Descendido ya desde hace dos jornadas, el Club Balonmano Soria visitaba a un Fundación Agustinos Alicante que quería despedirse de su público con un nuevo triunfo y que saltó a la cancha muy enchufado. Los locales, con una sólida defensa, ahogaron de inicio la circulación de balón de los sorianos, que encajaban de entrada un doloroso 3-0. Benjamín Illesca rompía la sequía anotadora de los visitantes, y el equipo de Oriol Castellarnau parecía darle por completo la vuelta al partido, con mucha velocidad en su juego y un gran acierto en el remate para firmar un parcial de 1-4 que les permitía igualar la contienda cuando se cumplía el minuto 8 de juego (4-4). Sin embargo, la luz se le apagaba pronto al conjunto visitante, que sucumbía de nuevo ante el empuje de su rival, perdiendo balones y fallando lanzamientos fáciles para dar alas de nuevo a Fundación Agustinos Alicante, que ponía tierra de por medio y se iba de cuatro goles (9-5, minuto 11).

Pero lo cierto es que parecía que ninguno de los dos equipos era capaz de mantener la intensidad durante demasiado tiempo y el arreón de los locales se diluía tan rápido como había aparecido, dando paso de nuevo a unos minutos de dominio soriano en los que los hombres de Castellarnau conseguían igualar de nuevo el luminoso (12-12, minuto 19).

Una vez más, sin embargo, eran incapaces de completar su remontada los visitantes y Fundación Agustinos Alicante se adelantaba de nuevo (16-14). Una diferencia que los locales conseguían ampliar hasta los cinco goles aprovechando la exclusión de Pedro Berrio en las filas sorianas (20-15), aunque en la recta final de la primera mitad Club Balonmano Soria conseguía reducir mínimamente esa distancia (20-17).

Ya en la segunda mitad, Fundación Agustinos Alicante conseguía mantener la intensidad defensiva necesaria para impedir un nuevo arreón de los sorianos. El equipo de Oriol Castellarnau lo intentaba apretando en defensa, pero la descalificación de Vinicius en el minuto 33 y la exclusión de Unai Osa en el 37 impedían a los suyos, desesperados, recortar diferencias y los locales volvían a abrir la brecha para colocarse con seis puntos de renta (26-20).

No hubo ya mucha más historia a partir de ahí. Los alicantinos aguantaron los envites de un Balonmano Soria que peleó hasta el final por recortar distancias, pero que lo hizo más con el corazón que con la cabeza, sin demasiadas ideas y mucha menos efectividad ante un rival que aprovechó cada error de los sorianos para contraatacar con solvencia y que llegó a disponer de hasta 8 goles de ventaja a 15 minutos para el final (32-24). No bajaba los brazos el equipo castellano, que una vez y otra vez hacía la goma, aunque las diferencias no bajaron nunca de los cinco goles.