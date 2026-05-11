Tres luchadores sorianos competirán con ISKA Spain en el European Open 2026 de Alemania

Imagen de los tres representantes sorianos que competirán en Alemania.HDS

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

Los deportistas Georgi Lilov, William Martínez y Antonio Martín representarán a ISKA Spain en el campeonato internacional ISKA European Open 2026, que se disputará los próximos 16 y 17 de mayo en la ciudad alemana de Heilbronn.

El torneo, organizado por la International Sport Kickboxing Association (ISKA), reunirá a competidores de distintos países europeos en una de las citas más destacadas del calendario continental de deportes de contacto.

Los tres luchadores competirán en diferentes categorías y modalidades. Georgi Lilov participará en la categoría de 80 kilogramos, mientras que William Martínez lo hará en 63 kilos y Antonio Martín en 75 kilos. Todos ellos tomarán parte en las disciplinas de light contact y K1 light.

El campeonato se celebrará en el Eisstadion Heilbronn y contará con pruebas de distintas modalidades como K1 Rules, Muay Thai, Full Contact, Point Fighting, Light Contact, K1 Light y formas.

La participación de los tres competidores supone una nueva presencia española en una competición internacional de primer nivel bajo el paraguas de ISKA Spain, dentro de un evento que cada año reúne a cientos de luchadores procedentes de toda Europa.