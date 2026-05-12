Manu Lafuente regresa al BM Soria

Manu Lafuente durante un encuentro con los amarillos en su anterior etapa en el club.HDS

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El pivote soriano Manu Lafuente Soriano se ha convertido en el primer refuerzo anunciado por la entidad amarilla para la próxima temporada en la que el equipo militará el Primera Nacional. El canterano formado en las categorías inferiores del club regresa tres años después de su salida.

Manuel Lafuente (Soria, 24-10-2001) es un pivote de 1,85 formado en las categorías inferiores de la entidad. Sus primeros pasos en la entidad amarilla tuvieron lugar en categoría infantil y de ahí fue pasando por todos los equipos del club. Siendo aún juvenil empezó a entrenar con la primera plantilla amarilla un salto que se produjo de forma definitiva en junio de 2019.

En 2023 abandonó el equipo soriano por motivos personales, una elástica que volverá a defender en el curso 26-27. "Me emociona poder volver a defender esta camiseta y los valores que representa", ha expresado el jugador. El equipo amarillo trabaja en estos días en dar forma al grupo de la próxima temporada, un grupo en el que no estará Fran Revuelta.