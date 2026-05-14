Seis oros, cuatro platas y seis bronces para el Club Kickboxing Soria en el Regional de Castilla y León

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El pasado domingo se celebró en el polideportivo Emperador Teodosio de Segovia el Campeonato de Castilla y León de Kickboxing, en la modalidad Tatami Sport, para las categorías infantil, cadete y júnior, donde el Club Kickboxing Soria volvió a demostrar su gran nivel competitivo al conseguir un total de seis medallas de oro, cuatro de plata y seis de bronce.

El campeonato contó además con el estreno de la modalidad de precontact , una disciplina sin contacto en la que los participantes deben demostrar aspectos técnicos sobre saco. En esta modalidad debutaron dos integrantes del club soriano: Daniela Martínez, de tan solo cinco años, que realizó una gran actuación en su primera competición, y Adam Barrera, de ocho años, que logró proclamarse campeón y conseguir la medalla de oro.

También destacaron los debuts de Arian Martínez y Álex Martínez, ambos de tan solo 9 años y participantes en la categoría infantil de menos de 30 kilos, que competían por primera vez en Light Contact y Kick Light. Arian logró una medalla de oro en Kick Light y un bronce en Light Contact, mientras que Álex consiguió dos medallas de plata, una en Kick Light y otra en Light Contact, firmando ambos una excelente actuación.

Otro de los nombres propios del campeonato fue Marcos Pascual, que debutaba en categoría júnior, en menos de 63 kilos. El soriano consiguió una valiosa medalla de plata tras imponerse en semifinales, aunque una lesión le impidió disputar la final. Pese a ello, desde el club destacan su gran rendimiento en una categoría de gran nivel y dificultad.

También tuvieron una gran actuación Yasin Barrera, que logró dos medallas de bronce en categoría cadete mayor de menos de 47 kilos, y Elías Barrera, en categoría júnior de menos de 63 kilos, que sumó dos medallas de bronce.

Por su parte, destacar los resultados de Mara Ayllón, en la categoría cadete mayor de menos de 46 kilos, que firmó una destacada competición al conseguir el oro en Light Contact y una ajustada plata en Kick Light, quedándose muy cerca de subir también a lo más alto del podio, y de Adriana Verde, en categoría júnior de menos de 50 kilos, que completó la brillante actuación del club soriano al lograr tres medallas de oro en las modalidades de Point Fight, Light Contact y Kick Light.

Estos excelentes resultados permiten a varios integrantes del Club Kickboxing Soria clasificarse para la concentración que se celebrará el próximo 23 de mayo, nuevamente en Segovia, donde se decidirán los deportistas que formarán parte de la selección de Castilla y León de cara al próximo Campeonato de España, previsto para finales de junio en Alcobendas.