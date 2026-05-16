Miguel Ángel Tome y María García se imponen en la IX Garreña Pedánea de Garray

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

La localidad soriana de Garray volvió a convertirse este sábado en uno de los epicentros del BTT provincial con la celebración de la IX Ruta Cicloturista La Garreña Pedánea-Aicnamun, una prueba ya consolidada dentro del calendario deportivo soriano y del circuito BTT Soria Puro Oxígeno.

La cita reunió a un total de 165 participantes, completando todas las plazas disponibles semanas antes de la prueba y confirmando el crecimiento y la repercusión que la Garreña Pedánea ha adquirido en los últimos años. Hasta Garray llegaron corredores procedentes de distintos puntos de España como Soria, Burgos, Pamplona, Madrid, Barcelona y otras muchas provincias, en una jornada marcada por el gran ambiente deportivo y la convivencia entre participantes, vecinos y aficionados.

La prueba contó con dos recorridos adaptados a diferentes niveles, recorriendo caminos, senderos y parajes del municipio y sus pedanías, atravesando enclaves como Tardesillas, Dombellas, Chavaler, Canredondo de la Sierra o Santervás de la Sierra, ofreciendo a los corredores una experiencia de auténtico BTT entre naturaleza, patrimonio y deporte.

En el apartado deportivo, la ruta corta masculina dejó un gran nivel competitivo. El vencedor fue Dani Calvo, del club Slowhorses Cycling Club, con un tiempo de 1:10:25. La segunda posición fue para Álex Ordóñez de Blas, del club Eponabike, con un tiempo de 1:13:04, mientras que David Andres, del E.Leclerc Soria, completó el podio con un tiempo de 1:19:14.

En categoría femenina de la ruta corta, la victoria fue para Lucía Manzanedo García, del club Kakeles, con un tiempo de 1:36:14. El segundo puesto fue para Teresa Arroyo García, del club Biciclistas Abejar, con un tiempo de 1:45:08, mientras que Cristina Rejas Ramos, de Duruelo Bike, logró la tercera posición con un tiempo de 1:52:13.

En la ruta larga masculina, la victoria fue para Miguel Ángel Tome Rodrigo, del club Bikextrem, con un tiempo de 2:11:31. La segunda posición fue para Óscar Aguilera Royo, del club Soria Ni Te La Imaginas, con un tiempo de 2:14:06, mientras que Ángel Gutiérrez Sanz, del club Cansinos Bike, completó el podio tras parar el crono en 2:14:07, en uno de los finales más ajustados de la jornada.

En categoría femenina de la ruta larga, la vencedora fue María García Gamarra, del club Eponabike, con un tiempo de 2:45:08. El segundo puesto fue para Celia de Pedro Asenjo, del club Soria Ni Te La Imaginas, con un tiempo de 2:50:42, mientras que Mónica del Hoyo Sanz, también de Eponabike, logró la tercera posición con un tiempo de 2:52:47.

Podio de prueba femenina.HDS

Desde el Ayuntamiento de Garray se ha querido agradecer especialmente el trabajo de voluntarios, asociaciones culturales, colaboradores, patrocinadores, Protección Civil y vecinos del municipio, cuyo esfuerzo ha sido fundamental para el correcto desarrollo de la prueba.

La jornada finalizó con la entrega de premios y un gran ambiente festivo en el municipio, consolidando a la Garreña Pedánea como una de las pruebas BTT de referencia de la provincia de Soria y una importante herramienta de promoción deportiva y turística para Garray y sus pedanías.