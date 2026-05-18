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Eduardo Hernáez y Ana Ortiz se coronan en el Club de Golf Soria como campeones de Castilla y León de Dobles Mixtos

Las parejas Juan Carlos García-Sara López y Fuencisla Ramos-José Luis Palacios fueron los mejores representantes del club anfitrión al compartir el puesto 11

La pareja de dobles mixtos triunfadora en el Club de Golf Soria.

La pareja de dobles mixtos triunfadora en el Club de Golf Soria.HDS

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La pareja integrada por Eduardo Hernáez y Ana Ortiz, federados de Lerma y Saldaña, consiguieron la victoria en el Campeonato de Castilla y León Dobles Mixtos celebrado en el recorrido del Club de Golf Soria. La modalidad ha sido Fourball a 18 hoyos Stroke Play Scratch y Hándicap, cada pareja formada por un jugador y una jugadora.

La cita contó con una numerosa representación de jugadores del club anfitrión, siendo los mejores clasificados las parejas Juan Carlos García-Sara López y Fuencisla Ramos-José Luis Palacios, que compartieron el puesto 11 con 93 golpes. Más atrás se situaron María Dolores Sánchez-Epifanio Ridruejo (puesto 16 con 96 puntos), Pilar Manzanares-Domingo Berná (puesto 17 con 97 puntos), Carmen Ayllón-Adolfo Caballero (puesto 18 con 99 puntos), Ignacio Abad-Mar Latorre (puesto 20 con 102 puntos) y Gloria Martínez-Jesús Sanz (puesto 21 con 111 puntos). En Hándicap, Fuencisla Ramos-José Luis Palacios y Juan Carlos García-Sara López, que compartieron la octava plaza con 73 puntos, fueron los mejores representantes del club anfitrión.

Por lo que respecta a los nuevos campeones, destacar que precisaron disputar un emocionante playoff de desempate junto a otras dos parejas castellanoleonesas para alzarse con el título en un torneo donde el mejor registro, sin embargo, fue patrimonio de los aragoneses Diego Fanlo y María Gloria Alonso, pertenecientes a Gambito Golf Club Calatayud, que entregaron una tarjeta de 77 golpes, uno menos que los también hermanos bilbilitanos Luis y Elena Lozano.

Otras cuatro parejas, en concreto las integradas por Eduardo Hernáez-Ana Ortiz, Juan Carlos Escorial-Sonia Carrisque, Segundo Díez-Pilar Elosúa y Juan José Palacios-Julia Palacios, todos ellos con 85 golpes, compartieron el tercer puesto en la clasificación final. De esta manera, se proclamaron subcampeones ex aequo de Castilla y León Dobles Mixtos 2026 los dúos integrados por Sonia Carrisque-Juan Carlos Escorial y Segundo Díaz-Pilar Elosúa.

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