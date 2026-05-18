Eduardo Hernáez y Ana Ortiz se coronan en el Club de Golf Soria como campeones de Castilla y León de Dobles Mixtos

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

La pareja integrada por Eduardo Hernáez y Ana Ortiz, federados de Lerma y Saldaña, consiguieron la victoria en el Campeonato de Castilla y León Dobles Mixtos celebrado en el recorrido del Club de Golf Soria. La modalidad ha sido Fourball a 18 hoyos Stroke Play Scratch y Hándicap, cada pareja formada por un jugador y una jugadora.

La cita contó con una numerosa representación de jugadores del club anfitrión, siendo los mejores clasificados las parejas Juan Carlos García-Sara López y Fuencisla Ramos-José Luis Palacios, que compartieron el puesto 11 con 93 golpes. Más atrás se situaron María Dolores Sánchez-Epifanio Ridruejo (puesto 16 con 96 puntos), Pilar Manzanares-Domingo Berná (puesto 17 con 97 puntos), Carmen Ayllón-Adolfo Caballero (puesto 18 con 99 puntos), Ignacio Abad-Mar Latorre (puesto 20 con 102 puntos) y Gloria Martínez-Jesús Sanz (puesto 21 con 111 puntos). En Hándicap, Fuencisla Ramos-José Luis Palacios y Juan Carlos García-Sara López, que compartieron la octava plaza con 73 puntos, fueron los mejores representantes del club anfitrión.

Por lo que respecta a los nuevos campeones, destacar que precisaron disputar un emocionante playoff de desempate junto a otras dos parejas castellanoleonesas para alzarse con el título en un torneo donde el mejor registro, sin embargo, fue patrimonio de los aragoneses Diego Fanlo y María Gloria Alonso, pertenecientes a Gambito Golf Club Calatayud, que entregaron una tarjeta de 77 golpes, uno menos que los también hermanos bilbilitanos Luis y Elena Lozano.

Otras cuatro parejas, en concreto las integradas por Eduardo Hernáez-Ana Ortiz, Juan Carlos Escorial-Sonia Carrisque, Segundo Díez-Pilar Elosúa y Juan José Palacios-Julia Palacios, todos ellos con 85 golpes, compartieron el tercer puesto en la clasificación final. De esta manera, se proclamaron subcampeones ex aequo de Castilla y León Dobles Mixtos 2026 los dúos integrados por Sonia Carrisque-Juan Carlos Escorial y Segundo Díaz-Pilar Elosúa.