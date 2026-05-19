C.V. Sporting y C.V. Río Duero organizan entrenamientos de iniciación de categoría benjamín

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El C.V. Sporting Santo Domingo y el C.V. Río Duero han puesto en marcha una serie de entrenamientos de iniciación para facilitar la incorporación de nuevos jugadores a sus equipos benjamines para la próxima temporada. Todos los nacidos entre 2017 y 2019 que lo deseen pueden participar en las sesiones programadas para los miércoles del mes de mayo, de 19.30 a 20.30 horas, en el Pabellón Padre Eusebio Millán del Colegio Escolapios.

Cartel de los entrenamientos de iniciación al voley.HDS

Estos entrenamientos son gratuitos, se organizan para que quienes nunca han jugado al voleibol conozcan los conceptos básicos de este deporte y se complementarán más adelante con las jornadas de puertas abiertas, ya dirigidas tanto a niñas como a niños de todas las edades. Para participar en estas sesiones no es necesario haber practicado el voleibol con anterioridad.

Tanto el Sporting Santo Domingo como el Río Duero consideran que es fundamental para el futuro que esta categoría cuente con un número elevado de jugadores, que serán los que puedan integrarse en los equipos más representativos del voleibol soriano. En cada uno de estos entrenamientos, los niños descubren el voleibol a través de sencillos juegos y ejercicios adaptados a su edad, con los que se trabaja la coordinación, el equilibrio y el control básico de balón. Estas sesiones se desarrollan en un ambiente divertido y dinámico. También se aprenden hábitos deportivos básicos, respeto por los compañeros y el valor del trabajo en equipo. Ambos clubes firmaron el pasado verano un convenio de colaboración para gestionar de forma conjunta sus canteras masculinas.

Los resultados cosechados hasta ahora avalan dicho acuerdo Los dos equipos que participaron en la Copa de España se clasificaron entre los mejores: Los infantiles ganaron la plata y los alevines concluyeron cuartos. Estos dos conjuntos (el Río Duero Sporting infantil y el Sporting Río Duero alevín) participarán en los Campeonatos de España, lo mismo que el Río Duero Sporting cadete y el Sporting Río Duero benjamín. Los cadetes, los infantiles y los alevines han alcanzado el título en sus respectivos Campeonatos Regionales de Edad y los benjamines se han fogueado en una categoría superior porque no tenían rivales. El Sporting Río Duero alevín se proclamó este domingo campeón de la Copa de Castilla y León y el bronce lo ganaron los infantiles del Sporting Río Duero y los benjamines del Sporting Río Duero.