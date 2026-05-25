CICLISMO
Diputación patrocinará durante dos años con 41.300 euros un equipo ciclista de montaña
Bajo el paraguas y para la promoción de la marca 'Soria ni te la Imaginas' en competiciones de calado nacional e internacional
La Junta de Gobierno de la Diputación provincial reunida este lunes bajo la presidencia de María José Jiménez ha aprobado el expediente de contratación del servicio de promoción turística de la provincia de Soria, mediante la difusión del ciclismo de montaña como espectáculo deportivo y la promoción de la marca “Soria ni te la imaginas”.
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El expediente aprobado se realizará mediante el patrocinio de un club ciclista con participación en pruebas deportivas de ámbito nacional e internacional durante el año 2026 por un importe anual de 25.000 euros, IVA incluido. Las bases recogen que el patrocinio se desarrollará durante un periodo de dos años, por lo que el valor restimado del contrato asciende a 41.322,32 euros, sin IVA.