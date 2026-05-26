En imágenes: XII Ruta del Nískalo (223 fotos)

Publicado por Mario Tejedor Soria Creado: Actualizado:

La XII Ruta del Nískalo volvió a reunir a los aficionados al ciclismo de montaña en la comarca de El Burgo de Osma, más de 250 ciclistas se inscribieron en la prueba aunqeu poco más de medio centenar lograron completarla, un éxito de participación teniendo en cuenta que en este fin de semana ha habido otras pruebas cilistas en la provincia como el Festival Ciclista 'Challenge Comunidad Cintora' en El Royo o la II BTT Golmayo del Circuito Soria Puro Oxígeno

El recorrido de la prueba volvió a poner a prueba la resistencia y la técnica de los ciclistas sobre caminos y senderos de montaña, partiendo de El Burgo de Osma y atravesando Alcubilla del marqués, Quintanilla de tres barrios, Sotos del Burgo, Ucero, Valdelinares, Valdemaluque, Valdelubiel, Barcebalejo y finalizando en el mismo punto de origen, un recorrido de 68km en la ruta más larga con casi 1 km de desnivel

En el apartado competitivo, el triunfo fue para Fernando Bocigas Martín, de San Esteban de Gormaz, que completó el recorrido con un tiempo de 2 horas, 30 minutos y 7 segundos. La segunda posición fue para Javier Ulloa García, natural de Aranda de Duero, quien cruzó la meta apenas un minuto y 23 segundos después del vencedor. Cerró el podio Pedro Redondo Ruiz, representante de El Burgo de Osma, con un registro de 2 horas, 39 minutos y 30 segundos.

La organización mantuvo el precio de inscripción en 25 euros, una cuota que incluía diferentes servicios para los participantes, como varios puntos de avituallamiento durante la ruta, seguro, comida al finalizar la prueba y un obsequio conmemorativo de la edición.