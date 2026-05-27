Buen papel de Alfredo Ciriano en el Campeonato de España Masculino de 3ª Categoría

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

Alfredo Ciriano, jugador del Club de Golf Soria, fue el segundo mejor representante del golf castellanoleonés en el Campeonato de España Masculino de 3ª Categoría celebrado este fin de semana en el recorrido cacereño de Norba Club de Golf.

Ciriano acabó en el puesto 43 con 281 golpes después de tres jornadas de competición en las que superó el corte con solvencia tras sendos recorridos de 95 y 88 golpes –en la que fue su mejor vuelta en el torneo– y una jornada final en la que firmó 98 impactos.

El torneo contó con 120 participantes y se disputó a 54 hoyos Stroke Play Scratch, en tres días consecutivos (18 hoyos cada día). Después de la segunda jornada, se realizó un corte que lo pasaron 62 jugadores y estuvo en +47. Todos los participantes jugaron con un hándicap exacto no inferior a 11,5, el mínimo permitido por el reglamento.