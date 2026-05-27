Finalizadas las obras del flamante nuevo campo de Golmayo

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

Las obras del nuevo campo de césped artificial de Golmayo ya están finalizadas a falta de la recepción de la obra por parte del Ayuntamiento y que éste de alta la luz de las instalaciones.

Imagen parcial de las instalación de Golmayo.MARIO TEJEDOR

Las obras de construcción de las instalaciones deportivas, licitadas por un importe de 706.339,02 euros más IVA (854.670,22), comenzaron a mediados de julio sobre una parcela 180x77. En la misma se ha construido un terreno de juego de 102x64 metros que incluye banquillos. Vestuarios e iluminación son otros de los servicios que ofrecerá el nuevo y flamante campo de la localidad balaguera.