Heraldo-Diario de Soria

Instalaciones Deportivas

Finalizadas las obras del flamante nuevo campo de Golmayo

La nueva instalación deportiva de césped artificial consta de terreno de juego, vestuarios o iluminación entre otros. Aún no se puede utilizar al faltar la recepción de obra

Imagen parcial del terreno de juego.

Imagen parcial del terreno de juego.MARIO TEJEDOR

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Las obras del nuevo campo de césped artificial de Golmayo ya están finalizadas a falta de la recepción de la obra por parte del Ayuntamiento y que éste de alta la luz de las instalaciones. 

Imagen parcial de las instalación de Golmayo.

Imagen parcial de las instalación de Golmayo.MARIO TEJEDOR

Las obras de construcción de las instalaciones deportivas, licitadas por un importe de 706.339,02 euros más IVA (854.670,22), comenzaron a mediados de julio sobre una parcela 180x77. En la misma se ha construido un terreno de juego de 102x64 metros que incluye banquillos. Vestuarios e iluminación son otros de los servicios que ofrecerá el nuevo y flamante campo de la localidad balaguera. 

Imagen del nuevo terreno de juego.

Imagen del nuevo terreno de juego.MARIO TEJEDOR

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