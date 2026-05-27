Instalaciones Deportivas
Finalizadas las obras del flamante nuevo campo de Golmayo
La nueva instalación deportiva de césped artificial consta de terreno de juego, vestuarios o iluminación entre otros. Aún no se puede utilizar al faltar la recepción de obra
Las obras del nuevo campo de césped artificial de Golmayo ya están finalizadas a falta de la recepción de la obra por parte del Ayuntamiento y que éste de alta la luz de las instalaciones.
Las obras de construcción de las instalaciones deportivas, licitadas por un importe de 706.339,02 euros más IVA (854.670,22), comenzaron a mediados de julio sobre una parcela 180x77. En la misma se ha construido un terreno de juego de 102x64 metros que incluye banquillos. Vestuarios e iluminación son otros de los servicios que ofrecerá el nuevo y flamante campo de la localidad balaguera.
Deportes
Comienzan las obras para la construcción del nuevo campo de fútbol de Golmayo
Heraldo-Diario de Soria