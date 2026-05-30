Heraldo-Diario de Soria

En fotos: La Diputación premia el talento en la clausura de los Juegos Escolares

El Aula Magna Tirso de Molina acoge la entrega de galardones a los campeones provinciales de la temporada 2025-2026

Reconocimiento al esfuerzo de los más de 1.600 niños y niñas.

Reconocimiento al esfuerzo de los más de 1.600 niños y niñas.HDS

Publicado por
Gonzalo Monteseguro
Soria

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El Aula Magna Tirso de Molina se vistió de gala para poner el broche de oro a una nueva edición de los Juegos Escolares de la Diputación de Soria. El acto sirvió para reconocer a los mejores deportistas y equipos de la temporada 2025-2026, una campaña que ha batido récords de implicación con la participación de más de 1.600 niños y niñas de toda la provincia. Más allá de los trofeos entregados a los campeones provinciales de las distintas categorías, la jornada se convirtió en una auténtica fiesta del deporte base, donde se ensalzaron valores indispensables como el compañerismo, la convivencia, el juego limpio y la ilusión compartida en cada fin de semana de competición.

Reconocimiento al esfuerzo de los más de 1.600 niños y niñas.

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Clusura de los Juegos Escolares

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