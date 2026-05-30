En fotos: La Diputación premia el talento en la clausura de los Juegos Escolares

Reconocimiento al esfuerzo de los más de 1.600 niños y niñas.HDS

Publicado por Gonzalo Monteseguro Soria Creado: Actualizado:

El Aula Magna Tirso de Molina se vistió de gala para poner el broche de oro a una nueva edición de los Juegos Escolares de la Diputación de Soria. El acto sirvió para reconocer a los mejores deportistas y equipos de la temporada 2025-2026, una campaña que ha batido récords de implicación con la participación de más de 1.600 niños y niñas de toda la provincia. Más allá de los trofeos entregados a los campeones provinciales de las distintas categorías, la jornada se convirtió en una auténtica fiesta del deporte base, donde se ensalzaron valores indispensables como el compañerismo, la convivencia, el juego limpio y la ilusión compartida en cada fin de semana de competición.