Casi 300 participantes toman parte en la primera edición de Celtigravel

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

La primera edición de Celtigravel Soria ha echado a rodar esta mañana en El Burgo de Osma con la participación de 287 ciclistas llegados de distintos puntos del país y del extranjero, para recorrer algunos de los paisajes más espectaculares de la provincia a través de sus recorridos gravel y BTT.

La salida oficial de la prueba ha estado marcada por el tradicional corte de cinta, en el que han participado el presidente de la Diputación Provincial de Soria, Benito Serrano; la vicepresidenta, María José Jiménez, quien además toma parte en la prueba; la diputada de Turismo, Elia Jiménez; el diputado de Deportes, Sergio Frías; el impulsor del proyecto, Selu Laguna; representantes del Ayuntamiento de El Burgo de Osma; y el ex ciclista profesional Joan Pujol, que a lo largo de su trayectoria deportiva disputó tres Giros de Italia, dos Tours de Francia y seis Vueltas a España.

Impulsada por la Diputación Provincial de Soria dentro del proyecto Celtiberia Soriana, Celtigravel nace con el objetivo de fomentar un modelo de turismo sostenible vinculado al deporte, la naturaleza y el patrimonio, contribuyendo al mismo tiempo a la dinamización económica del medio rural.

La iniciativa pone en valor una red de más de 350 kilómetros de recorridos para bicicletas gravel y BTT que conectan algunos de los enclaves más representativos del territorio soriano, ofreciendo una experiencia única para los aficionados al cicloturismo.

Durante el acto de salida, los representantes institucionales han destacado la importancia de un proyecto que combina deporte, promoción turística y desarrollo territorial, consolidando a Soria como un destino de referencia para la práctica del ciclismo en contacto con la naturaleza.

Con esta primera edición, Celtigravel inicia una trayectoria que nace con vocación de continuidad y crecimiento, reforzando la apuesta de la Diputación Provincial por iniciativas que contribuyen a generar oportunidades en el medio rural y a proyectar la imagen de la provincia más allá de sus fronteras.