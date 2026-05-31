El Hospital Latorre Sporting concluye decimosexto en el Campeonato de España Infantil Femenino

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El Hospital Latorre Sporting alcanzó la decimosexta posición en el Campeonato de España Infantil Femenino que este domingo se clausura en Asturias. Por 3-1 (25-23, 25-12, 23-25 y 25-20) perdieron las sorianas este sábado, frente al Club Voleibol Alcores de Alcalá de Guadaira (Sevilla), en el último de los siete encuentros disputados en apenas cuatro días en diversas localidades asturianas (Llanes, Ribadesella y Arriondas). Las jugadoras del Hospital Latorre Sporting que, con Juan Ignacico Osuna como entrenador, han participado desde el miércoles en el Campeonato de España Infantil Femenino son: María Algarabel, Celia de Miguel, Vanessa Draganescu, Silvia García, Martina Guiu, Marta Largo, Aisha Ramírez y las alevines Susana Espinoza y Silvia Largo.

El Assa Abloy Sanse de San Sebastián de los Reyes (Madrid) -sexto en la clasificación final del Campeonato de España- impidió que el Hospital Latorre arrancara con una victoria en el Grupo A, en el que terminaría conquistando el segundo puesto, merced a los triunfos logrados frente a la Agrupación Deportiva Playas de Llanes (Asturias) y al OCISA Club Voleibol Cultural Logroño (La Rioja). Su rival en octavos de final fue el Inmaculada de Gijón (Asturias), que se garantizó su presencia entre los ocho primeros gracias a su victoria por 3-0. En la primera de las eliminatorias para determinar la clasificación entre los puestos 9 y 16, el Hospital Latorre Sporting perdió por 3-2 contra el Little Sister-floral Design Pórtol de Palma de Mallorca (Baleares).

Por 3-1 ante el Electricidad Albarral Benidorm (Alicante) cayó la escuadra de Juan Ignacio Osuna en su penúltimo partido de una cita para la que se clasificó después de conquistar el título -sin sufrir derrota alguna en dieciocho jornadas- en la Liga Oro del Campeonato Regional de Edad Infantil Femenino. El Hospital Latorre Sporting también se había medido a parte de los mejores equipos del país en la Copa de España, en la que finalizó en la cuarta posición. Y apenas diez días antes de entrar en liza en el Campeonato de España, las sorianas se proclamaron campeonas de la Copa de Castilla y León. Todas las jugadoras infantiles que han competido en Asturias estrenarán la próxima temporada la categoría cadete.