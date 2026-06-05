Los relevos del XI Desafío Alto Jalón ya recorren la provincia de Soria

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El XI Desafío Alto Jalón arrancó este viernes desde la vecina localidad castellano manchega de Sigüenza para internarse con posterioridad en tierras de Soria pasando, entre otros, por Medinaceli o Monteagudo de las Vicarías. La cita de relevos ‘non stop’ y no competitiva, se internará esta noche en tierras de Aragón. Durante el sábado recorrerá parte de la provincia de Zaragoza antes de regresar el domingo a tierras sorianas.

Algunos participantes bajo el imponente arco romano de Medinaceli.HDS

El Desafío Alto Jalón es una prueba de relevos de carácter reivindicativo. En concreto quiere poner el foco sobre algunos de los problemas que afectan al sur de la provincia de Soria como es el de la despoblación. Para ello se desarrolla una prueba de relevos, no competitiva y que no para durante tres días y dos noches (salvo para avituallamientos que ofrecen ayuntamientos y vecinos de localidades por las que pasa), una iniciativa que cada año cuenta con un mayor número de seguidores y aficionados que participan en una cita que combina la carrera a pie, con recorridos en bicicleta y natación. En las pruebas a pie cada relevista realiza al menos ocho kilómetros y no más de 15 yendo en todo momento la prueba acompañado por dos coches de apoyo. En total son 139 relevistas los inscritos en la edición de este año.

Un grupo de relevistas durante un momento del recorrido.HDS

El XI Desafío partió de Sigüenza escenario en el que antes de la salida se congregaron más de 150 escolares de la localidad. Desde Sigüenza transitó por varias localidades antes de entrar en la provincia de Soria por Benamira. Azcamellas, Medinaceli, Arcos de Jalón, donde se visita la residencia Peña Rubia), y pasará por Almaluez y Monteagudo de las Vicarías, escenarios de paso en la sesión diurna.

De esta última localidad, ya de noche, la prueba entrará en la provincia de Zaragoza, escenario en el que discurre durante buena parte de la jornada de este sábado. La llegada de Calatayud está prevista para las 8.00 horas y de ahí un recorrido hasta el Pantano de la Tranquera, escenario de una travesía a nado de dos kilómetros en el que tomarán parte 15 participantes. La jornada continúa con una prueba en BTT de 113 kilómetros a través de una ruta circular y la jornada diurna del sábado tiene su cierre en el campo de fútbol de Contamina-Alhama de Aragón, punto de partida de la segunda noche de relevos con regreso a Soria.