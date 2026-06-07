El Numancia participa en la fiesta regional del fútbol inclusivo

Jugadores del Numancia inclusivo durante la jornada que ha tenido lugar en Valladolid.PHG_MAS / RFCYLF

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

La Real Federación de Castilla y León de Fútbol y la Federación de Deporte Adaptado de Castilla y León han culminado el proyecto de fútbol inclusivo + QUE GOLES disputando las finales de esta celebrada V edición sobre el césped del José Zorrilla.

Una jornada con más de 500 participantes y familias que se han acercado a la Ciudad Deportiva del Real Valladolid CF para disputar la ronda final de este torneo de fútbol inclusivo que ha contado con la participación de 18 equipos de Castilla y León: Real Valladolid CF, CD Arces, UD Sur, SD Ponferradina, Olímpico de León, CD Astorga, CD Virgen del Camino, Zamora CF, Salamanca CF UDS, Unionistas de Salamanca CF, UD Santa Marta, Atlético Candeleda, Palencia Cristo Atlético, CD Guardo, Alcázar CD, CD Mirandés, Burgos CF y CD Numancia de Soria.

Una imagen de los rojillos durante el choquePHG_MAS / RFCYLF

En una mañana calurosa, y dentro de un ambiente festivo, los equipos han disputado, divididos en tres grupos, 24 partidos de fútbol 7 tanto en los Anexos de Zorrilla como en el propio Estadio. Finalmente, CD Mirandés, Olímpico de León y Palencia Cristo Atlético se han alzado como finalistas de estos tres grupos. Todos los futbolistas han recibido su medalla por el enorme esfuerzo desarrollado hoy y han finalizado con una comida de hermandad.

La entrega de premios tuvo lugar en el Estadio Municipal José Zorrilla de Vallladolid.PHG_MAS / RFCYLF

En el acto de premiación han participado el presidente RFCYLF, Marcelino S. Maté; el presidente de FEDEACYL; Fede Martínez; la concejala de Deportes del Ayto. de Valladolid, Mayte Martínez; el director de Cantera del Real Valladolid CF, Diego López; el futbolista Iván Alejo; el delegado provincial RFCYLF en Valladolid, Manuel Heredia; el secretario general RFCYLF, Francisco Menéndez; la directora de protocolo del Real Valladolid CF, Cristina Garicano y los directores de área de Instituciones y Negocio de Caixabank, José Luis Unzueta y José Ángel Torres.

Un día muy especial para la RFCYLF que continuará desarrollando y liderando este programa de fútbol inclusivo junto a FEDEACYL con el apoyo de sus equipos federados y las entidades de deporte adaptado; así como con los colaboradores que han hecho posible la jornada de hoy: Real Valladolid CF, Fundación Municipal de Deportes y Caixabank.