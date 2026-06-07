La soriana Celia Díaz Muñoz, campeona de España Sub16 en la distancia de los 1000 metros

Publicado por Jon Ander Uriarte Soria Creado: Actualizado:

La atleta soriana perteneciente a la disciplina del Club Atletismo Soria Celia Díaz Muñoz se proclamó este domingo campeona de España en la prueba de los 1.000 metros durante el Campeonato de España Sub16 celebrado en La Nucía, una cita que congregó a 782 atletas.

La fondista soriana, que no tuvo problemas el sábado para colarse en la final, acudía a la cita del Nacional con la tercera mejor marca de todos los participantes. Ya en la final del kilómetro, la soriano cruzaba la línea de meta en primera posición en una final igualadísima tras un mano a mano con la segunda participante. Celia, que lograba marca personal en la distancia, cruzaba la línea de meta en primera posición con un tiempo de 2:52.35. El segundo puesto era para Carlota Gasión Lázaro, del Pre Elite Team, con un tiempo de 2:52.70 mientras que el tercer cajón del pódium recaía en Irene Maroto Herranz, del Ardillas-Escorial, con una marca de 2:54.92.

Con este resultado, Celia Díaz Muñoz engrosa los éxitos de la presente temporada deportiva. Cabe recordar que la atleta soriana se proclamaba hace unas semanas campeona de Castilla y León Sub-16 en la distancia de los 600 metros. En esa jornada celebrada en Salamanca, superaba en un segundo la mejor marca regional en la distancia.

En ese mismo mes de mayo, participaba con el combinado de Castilla y León en el Nacional por Comunidades Autónomas celebrado en Ourense, una cita en la que finalizaba segunda en la prueba de los 1.000 metros en la que este domingo subía a lo más alto del pódium.