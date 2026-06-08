El Desafío Alto Jalón cree que puede seguir creciendo

Publicado por Jon Ander Uriarte Soria Creado: Actualizado:

El XI Desafío Alto Jalón hace balance de las tres jornadas de celebración del a prueba 'Non stop' celebrada en el sur de la provincia, prueba de relevos que ha combinado la carrera a pie, con trayectos en bici y natación y en la que tomaron parte localidades de Guadalajara o Zaragoza.

Uno de los organizadores de la prueba, Mario Casado, admite que la organización está "muy contenta", por cómo se desarrolló el XI Desafío, una cita que siempre arranca "con las incertidumbres de tiempo y lo que los participantes pueden correr". Cabe recordar que en las prueba de carrera pie cada relevista debía hacer un mínimo de ocho kilómetros y un máximo de 15. "Teníamos inscritos unos 139 relevistas pero algunos llegaban con amigos que querían participar y al final han sido unos 150. En el apartado deportivo hemos tenido gente muy preparada, gente que se anima a participar. Eso indica que podemos seguir creciendo", apuntan desde la organización.

El objetivo del Desafío no es otro que mostrar y reivindicar algunos de los problemas que afectan a la provincia como es el de la "despoblación". "También que la gente conozca esta comarca. Este año ha participado gente acompañaba a los relevistas. Si a través del deporte conseguimos dar un día más de vida a esta zona, es bienvenido", apuntan.

Mario Casado estima además que otras 700 personas han participado en algunas de las actividades que tienen lugar durante la prueba, asociaciones o vecinos de localidades que cooperan con la iniciativa como las 200 persona que había en la salida de Sigüenza o las 200 en la cena de Alhama de Aragón.

Desde la organización se trabaja desde ya en la cita del próximo año si bien es a partir de septiembre, con la publicación del vídeo, cuando se empiezan a estudiar rutas y hacer contactos. "Sobre el papel todo está bien hecho pero luego pueden surgir inconvenientes. Para que salga todo bien deben juntarse la experiencia, ganas de hacer las cosas y un poco de suerte", apuntan desde la organización del Desafío Alto Jalón.