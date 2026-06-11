Tres árbitros sorianos buscan el ascenso a Segunda y Tercera Federación

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

Los árbitros sorianos sorianos Pablo Irigoyen, Alejandro Cava y Alejandro Rivas buscarán el ascenso a Segunda y Tercera Federación en el Cursillo de Ascenso para Árbitros de Futbol que se desarrollara este aábado 13 de junio en Valladolid.

Alejandro Rivas Palma buscará el ascenso a Tercera Federación. Alejandro Cava Blasco y Pablo Irigoyen Solano tratarán de conseguir el ascenso a Segunda Federación como árbitros asistentes.

Los cursillos de ascenso y formación para árbitros de fútbol en Valladolid son gestionados por el Comité Técnico de Árbitros (CTA) de la Federación de Castilla y León de Fútbol (RFCyLF). Para las categorías regionales, estos programas de ascenso suelen incluir pruebas físicas y exámenes técnicos.