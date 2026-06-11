Fredy Vera y Eduardo Modrego siguen como entrenadores del Numancia B y del juvenil de Liga Nacional

Publicado por Félix Tello Soria Creado: Actualizado:

El fútbol base del C.D. Numancia continúa trabajando para la próxima temporada y sus dos principales equipos, el Numancia B y el juvenil de Liga Nacional, ya tienen prácticamente definidos sus cuerpos técnicos para el curso 2026-2027. Fredy Vera y Eduardo Modrego seguirán al frente de los respectivos banquillos.

Fredy Vera, que tomaba el timón del Numancia B en diciembre del año pasado relevando a José Luis González, dirigirá al primer filial rojillo la siguiente campaña en el Grupo A de la Primera División Regional de Aficionados. Vera dio el salto al Numancia B desde el juvenil de Liga Nacional y hasta el final del ejercicio pasado estuvo luchando por conseguir la permanencia de los numantinos en Tercera Federación.

Luiyi Vera continuará realizando las funciones de segundo entrenador en el Numancia B, mientras que la parcela física la seguirá llevando Óscar Andrés Chaín, quien podría compaginar sus funciones con el primer con el primer equipo rojillo.

El salto de Fredy Vera al Numancia B el año pasado supuso la llegada de Eduardo Modrego al banquillo Numancia juvenil de Liga Nacional. El entrenador soriano seguirá al frente de los cachorros numantinos y está por definir quiénes serán sus colaboradores en el cuerpo técnico.

El Numancia juvenil finalizó en la décima posición su temporada en la Liga Nacional. El balance de los rojillos fue de 41 puntos en 30 jornadas, sumando 11 victorias, ocho empates y encajando otras 11 derrotas.

El Numancia B arrancará la pretemporada a finales de julio o a principios de agosto, mientras que los juveniles ya saben que echarán a andar el 3 de agosto.