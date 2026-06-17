La BTT Urbión contará con 750 ciclistas para competir en tres etapas por la comarca de Pinares

Los vencedores del BTT Urbión 2025 y los primeros clasificados de la tercera y última etapa en la meta de Covaleda.@BTT Urbión Memorial Iván Herrero

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

Más de 160.000 euros de presupuesto, 750 corredores llegados de toda España, una élite deportiva de primer nivel, 250 voluntarios y un impacto superior a las 2.000 personas en la comarca convierten a BTT Urbión 2026 en mucho más que una carrera: es un proyecto de territorio, deporte y futuro.

La cuenta atrás ha terminado. Del 19 al 21 de junio, la Sierra de Urbión volverá a rugir con la celebración de la BTT Urbión by Stages 2026, una edición muy especial que celebra sus cinco años de leyenda y que llega consolidada como una de las grandes pruebas de mountain bike del calendario nacional. Este miércoles ha sido presentada en el Raso de la Nava con presencia de las autoridades provinciales y comarcales, quienes han destacado el motor que supone esta prueba.

Lo que comenzó hace 5 años como el sueño de un grupo de apasionados del ciclismo y de su tierra, se ha transformado en un evento capaz de movilizar a miles de personas, generar un importante retorno económico y situar a la comarca del Urbión en el mapa del deporte de naturaleza a nivel nacional.

Este 2026 la BTT Urbión da un paso más allá con una inversión global de 160.000 euros, una cifra que refleja la dimensión alcanzada por una prueba que ya no compite únicamente por ser una carrera de MTB, sino por ofrecer una experiencia completa a corredores, acompañantes, visitantes y patrocinadores.

750 ciclistas de toda España conquistarán los senderos de Urbión

La edición 2026 ha vuelto a demostrar la enorme atracción que ejerce la prueba. Los 750 dorsales disponibles se agotaron en apenas unos minutos, una muestra del prestigio adquirido por la BTT Urbión dentro del panorama nacional del mountain bike.

Los participantes llegarán desde prácticamente todos los rincones de España, con una presencia especialmente destacada de Castilla y León (32,5%), Comunidad de Madrid (14,9%), País Vasco (13,4%), Navarra (6,7%), Comunidad Valenciana (6,3%), Cataluña (5,7%) y otras muchas comunidades autónomas, demostrando la enorme capacidad de atracción de la prueba.

A nivel provincial, destacan corredores procedentes de Madrid (14,7%), Soria (13,9%), Burgos (7,5%), Guipúzcoa (6,6%), Navarra (6%), Vizcaya, Barcelona, Valencia y numerosos puntos de la geografía española.

Además, la BTT Urbión también cruza fronteras, con participación internacional de corredores procedentes de diferentes países europeos y americanos, reforzando su imagen como un evento con proyección exterior.

El perfil del participante refleja además una comunidad ciclista madura y experimentada, con una edad media de 39 años, concentrándose la mayor parte de los inscritos entre los 35 y 49 años, una franja de deportistas con gran capacidad de consumo turístico y una alta fidelización a este tipo de eventos.

Un impacto económico que transforma la comarca durante todo un fin de semana La BTT Urbión no es solamente una competición deportiva. Es un motor económico para los pueblos de la comarca.

Entre corredores, familiares, equipos técnicos, organización, voluntarios y visitantes, se espera la llegada de más de 5.000 personas durante el fin de semana, generando una importante ocupación de alojamientos, actividad en restaurantes, comercios y servicios locales.

Cada inscripción supone mucho más que un dorsal: supone noches de hotel, comidas en establecimientos de la zona, compras, turismo y promoción del territorio.

Organizar una prueba en plena montaña requiere una planificación exhaustiva y un dispositivo humano y sanitario a la altura de los grandes eventos deportivos.

Por ello, BTT Urbión 2026 destina 30.000 euros exclusivamente a seguridad, asistencia sanitaria y seguros deportivos, con un despliegue que incluye:

3 médicos

3 ambulancias UVI móvil

1 ambulancia convencional

6 enfermeras

Un equipo completo de Protección Civil

Seguros y protocolos específicos de asistencia sanitaria

Un dispositivo diseñado para garantizar que los 750 participantes puedan afrontar cada kilómetro con las máximas garantías.

Tres etapas, tres formas diferentes de descubrir la magia de Urbión

La esencia de BTT URBIÓN reside en sus recorridos. Tres días de competición diseñados para mostrar las diferentes caras de uno de los mayores tesoros naturales de España. Viernes 19 de junio: el espectáculo de la noche llega con el Trofeo Acristalamientos Vinuesa

La primera etapa es, sin duda, una de las grandes señas de identidad de la prueba. El Trofeo Acristalamientos Vinuesa llevará a los corredores a vivir una experiencia que prácticamente no tiene comparación en España: una gran etapa nocturna de mountain bike, con salida a las 21:45 horas y un ambiente único bajo las estrellas del pinar.

La oscuridad, las luces de las bicicletas, el sonido del bosque y la emoción de competir de noche convierten esta etapa en una experiencia inolvidable y en una de las propuestas más originales del MTB nacional.

Sábado 20 de junio: Trofeo Montepinos, la majestuosidad de la Laguna Negra

La segunda etapa llevará a los participantes hasta uno de los lugares más emblemáticos de la provincia de Soria: el entorno del Mirador de la Laguna Negra de Urbión.

Un recorrido exigente que atraviesa algunos de los rincones más espectaculares del pinar soriano, combinando senderos técnicos, zonas de alta montaña y paisajes que permanecen grabados en la memoria de cualquier ciclista.

Será una jornada donde deporte y naturaleza se unirán en su máxima expresión.

Domingo 21 de junio: Memorial Iván Herrero, la joya escondida del bosque

La última batalla llegará con el Memorial Iván Herrero, una etapa que descubrirá a los corredores la zona de la umbría, una parte menos conocida del gran pinar de Urbión, pero considerada por muchos amantes del MTB como uno de los escenarios más espectaculares para montar en bicicleta.

Un terreno salvaje, técnico y auténtico que pondrá el broche final a un fin de semana inolvidable.

10.000 euros en premios y una participación de máximo nivel

La BTT Urbión 2026 reunirá a algunos de los nombres más importantes del panorama nacional del mountain bike, ofreciendo un nivel competitivo extraordinario.

La organización repartirá 10.000 euros en premios en metálico, reafirmando su apuesta por atraer a los mejores corredores y por situarse entre las pruebas de referencia del país, siendo actualmente una de las pruebas de BTT más destacadas de Castilla y León.

Categoría masculina: una batalla con algunos de los grandes nombres del MTB

Entre los favoritos destaca la presencia del ganador de la edición 2025 el portugués José Dias (Klimatiza), uno de los grandes referentes del mountain bike internacional. El corredor luso ha sido varias veces campeón de Portugal de XCM, ha representado a su país en Campeonatos del Mundo y de Europa, y cuenta con importantes victorias en algunas de las pruebas por etapas más prestigiosas de la península.

Junto a él estará Raúl Castrillo Sedano (Logos Energía), uno de los ciclistas más queridos y reconocidos del MTB español. El burgales acumula un espectacular palmarés con numerosos triunfos en pruebas de maratón y por etapas, siendo uno de los grandes especialistas nacionales del XCM y un auténtico conocedor de los terrenos de montaña.

Otro de los grandes candidatos será Alberto Barroso (Scott CalaBandida), corredor habitual en la élite del MTB español, con destacadas actuaciones en pruebas nacionales e internacionales de XCM y XCO, además de varias victorias en carreras de prestigio del calendario nacional.

La representación internacional también llegará de la mano del boliviano Aver Alejandro Gómez, uno de los nombres destacados del MTB sudamericano, con participaciones en competiciones internacionales y una trayectoria consolidada en el mountain bike de su país.

El andaluz Raúl Rodríguez (Extremadura-Ecopilas) aportará su experiencia como uno de los corredores más sólidos del panorama nacional, con importantes resultados en la Copa de España de XCM, grandes vueltas por etapas y múltiples victorias en pruebas nacionales.

También estará en la línea de salida Álex Sampere, uno de los corredores más explosivos y técnicos del MTB español, habitual en las posiciones delanteras en pruebas de gran nivel.

Desde Burgos llegará Martín Mata, ciclista con una amplia experiencia en el mountain bike de larga distancia y con numerosos podios y victorias en competiciones regionales y nacionales.

Otro nombre propio será el del castellonense Roberto Bou, uno de los grandes referentes españoles del MTB de resistencia, con un impresionante historial en pruebas por etapas. Entre sus mayores logros destacan sus victorias en la Titan Desert, además de triunfos en carreras internacionales y una trayectoria que le sitúa entre los grandes nombres del MTB español de los últimos años.

La lista de favoritos la completa Iban Etxague (Legend), uno de los corredores más destacados del panorama vasco, con una amplia experiencia en pruebas de maratón y larga distancia y numerosos resultados destacados en carreras nacionales.

Categoría femenina: una edición con algunas de las mejores especialistas nacionales

La categoría femenina presentará igualmente un cartel de enorme nivel competitivo. La asturiana Cristina Morán Roza (Scott) llega como una de las corredoras más importantes del panorama nacional, con una destacada trayectoria en pruebas de maratón, carreras por etapas y competiciones de alto nivel dentro del MTB español.

Junto a ella estará Pilar Fernández, una de las corredoras con mayor experiencia en el MTB nacional, con numerosas participaciones y resultados destacados en grandes pruebas por etapas y maratón.

La presencia de Sandra Pastor eleva todavía más el nivel de la competición. La alicantina es una de las grandes figuras del mountain bike español, con títulos nacionales en categorías inferiores, participación en Copas del Mundo de XCO, consiguiendo tres veces el puesto más alto del pódium y una trayectoria internacional de primer nivel.

También luchará por los puestos de honor Leticia Arroyo, corredora con una amplia experiencia en pruebas de larga distancia y una habitual en los puestos destacados de las competiciones de XCM.

Completa este espectacular cartel la soriana Celia de Pedro (Soria Puro Oxígeno), una de las grandes representantes del ciclismo soriano, con importantes resultados en competiciones regionales y nacionales, que además tendrá el aliciente de competir en casa y conocer cada rincón del espectacular pinar de Urbión.

Con este plantel de corredores, la BTT Urbión by Stages 2026 confirma su crecimiento deportivo y su capacidad para atraer a figuras nacionales e internacionales, situando durante un fin de semana a la Sierra de Urbión como uno de los grandes escenarios del mountain bike español.

El futuro del mountain bike empieza con los más pequeños: 80 niños en BTT Urbión Kids by Dental Sainz. La pasión por la bicicleta también tendrá su espacio con la celebración de la BTT URBIÓN KIDS by Dental Sainz, donde 80 niños y niñas disfrutarán de una jornada adaptada a sus edades, fomentando los valores del deporte, la convivencia y el amor por la naturaleza.

250 voluntarios: el verdadero corazón de BTT URBIÓN

Detrás de cada cinta de señalización, de cada avituallamiento, de cada cruce y de cada aplauso al paso de los corredores, existe una gran familia de más de 250 voluntarios que hacen posible el evento. Su trabajo desinteresado es uno de los pilares fundamentales de la prueba.

Una experiencia que va mucho más allá del deporte

BTT Urbión 2026 no será únicamente una carrera. Durante todo el fin de semana, el nuevo Campamento Raso de la Nava, situado en pleno corazón de la Sierra de Urbión, se convertirá en un auténtico centro neurálgico de convivencia ciclista, rodeado por un inmenso mar de pinos y naturaleza.

Música en directo, actividades infantiles, gastronomía, zona de exposición, encuentros entre corredores y un ambiente único convertirán la prueba en una gran celebración del deporte y del territorio.