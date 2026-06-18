El equipo de Touch del Ingenieros cierra las Six Darts Series junto a la Selección Española

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El equipo de Touch Rugby del Ingenieros de Soria Club de Rugby disputará el próximo sábado 20 de junio la quinta y última ronda de las Six Darts International Series, que se celebrará en la ciudad vizcaína de Bilbao y pondrá el broche a una temporada de crecimiento y consolidación para la sección soriana.

La competición tendrá lugar en el Polideportivo de Rekalde, sede habitual del Universitario de Bilbao Rugby, y estará organizada por Otsoak Bilbao – UBR Touch, un equipo de reciente creación que ha mostrado una notable evolución en las diferentes rondas del circuito y que ejercerá de anfitrión en esta última cita del calendario.

El torneo se desarrollará entre las 10.00 y las 16.00 horas, momento en el que está prevista la disputa de la gran final. En esta ocasión participarán seis equipos, divididos en dos grupos de tres conjuntos cada uno. Tras la fase inicial, los equipos disputarán enfrentamientos cruzados para determinar la clasificación final y el campeón de la ronda.

Como gran novedad, esta quinta ronda contará con la presencia de la selección española M45 de Touch Rugby, que utilizará el torneo como preparación para el próximo European Touch Championships 2026, que se disputará la semana siguiente en la localidad francesa de Vichy. El combinado nacional, dirigido por Damiá Moragues, buscará sumar minutos de competición y llegar en las mejores condiciones posibles a una de las grandes citas del calendario internacional.

Por parte del Ingenieros de Soria TR, el estreno llegará a las 10.00 horas frente a Arroyo Alligators, uno de los equipos de referencia del circuito y vencedor de varias rondas de estas series. Posteriormente, a las 12.00 horas, el conjunto soriano se enfrentará a Otsoak Gorria, equipo anfitrión y conocedor del terreno de juego.

El conjunto soriano afronta esta última cita con la intención de seguir mostrando la progresión experimentada durante los últimos meses. Los buenos resultados obtenidos en las dos rondas anteriores, en las que el Ingenieros consiguió subir al podio, han confirmado el crecimiento de una sección que apenas disputa su primera temporada de competición oficial.

Más allá de los resultados, el objetivo del equipo continúa siendo seguir aprendiendo, consolidando los fundamentos de esta modalidad y asentándose dentro de unas series que, ronda tras ronda, han incrementado tanto su nivel competitivo como su participación.

Bilbao pondrá así el punto final a una temporada histórica para el Touch Rugby soriano, que ha logrado hacerse un hueco en un circuito de carácter nacional e internacional y que continúa despertando el interés de nuevos jugadores y jugadoras en la ciudad.